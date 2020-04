Advokat advarer mot corona-appen

– Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å bruke appen slik det er nå. Dessverre, sier Wessel-Aas til NRK.

I forrige uke ble det kjent at norske myndigheter jobber med å utvikle en app for å spore bevegelsene til folk og slik automatisere deler av smitteoppsporingsarbeidet. Opplysningene skal rapporteres inn til Folkehelseinstituttet (FHI).

Wessel-Aas mener prosessen rundt appen har vært for lukket, og at det er tatt beslutninger som gjør den mer inngripende enn den hadde trengt å være.

– Det har særlig betydning for dem som for eksempel har kildevern, som journalister, eller dem med taushetsplikt, som advokater. Det bør i hvert fall gjøre at man reflekterer over hva man gir fra seg, sier Wessel-Aas.

FHI understreker at det er frivillig å laste ned appen.

– Her vil ulike yrkesgrupper naturlig nok ha ulike hensyn som de må vurdere. Når det er sagt, trenger vi at flest mulig skal ta denne appen i bruk for at den skal ha effekt, sier FHIs områdedirektør for helsedata og digitalisering Gun Peggy Knudsen til NRK.