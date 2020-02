Å få folk til å vaske seg godt på hendene på flyplasser, kan være en enkel og effektiv løsning for å forhindre smitte og redusere risikoen for globale pandemier, mener forskerne bak en fersk studie.

Selv om det er viden kjent at god håndhygiene er viktig for å forebygge smitte, er det mange som synder.

En undersøkelse gjennomført av American Society for Microbiology i 2003, viste at tre av ti reisende ikke vasket hendene etter toalettbesøk på flyplasser i USA.

Selv på sykehus hvor smittevern er ekstra viktig, slurves det med den viktige håndvasken. Bare to av tre ansatte ved to store danske sykehus vasket hendene med såpe etter toalettbesøk, ifølge en studie fra 2015.

En av fem har rene hender til enhver tid

Forskerne bak den nye studien har brukt data fra tidligere undersøkelser, og beregnet at bare om lag 20 prosent av mennesker som til enhver tid oppholder seg på en flyplass, har rene hender. I denne sammenheng vil det si at de har vasket hendene med såpe og vann i løpet av den siste timen.

En av forskerne bak studien, professor Christos Nicolaides, viser til at mange ikke vasker hendene og at blant dem som vasker hendene etter et toalettbesøk, er det mange som ikke gjør en spesielt god jobb.

Hvis man hadde klart å tredoble andelen med rene hender til 60 prosent, kunne det bremse global spredning av sykdom med nesten 70 prosent, ifølge forskernes beregninger.

Det kan være vanskelig å få til på alle de store flyplassene i verden, men mye kan oppnås om man i et pågående utbrudd konsentrerer seg om ti viktige flyplasser i nærheten av stedet der smitten har oppstått, ifølge forskerne.

Å fokusere på å få folk til å vaske hendene på disse ti flyplassene kan potensielt bremse spredning av sykdommen med 37 prosent, estimerer de i studien.



120 flyplasser spesielt viktige



Resultatene ble publisert i tidsskriftet Risk Analysis i slutten av desember, altså kort tid før utbruddet av det nye coronaviruset i Wuhan i Kina – som denne uken fikk navnet covid-19 – ble kjent.

Forskerne understreker at funnene deres gjelder smittsomme, influensalignende virussykdommer generelt, og at modellene de har brukt vil være relevante i det pågående utbruddet, men at dataene må tilpasses.

Mer om studien For å gjøre sine beregninger har forskerne brukt detaljerte epidemiologiske simuleringer med data om globale flyvninger, inkludert blant annet varighet, avstand, flybytter, ventetid på flyplasser, og studier som har tatt for seg typiske interaksjoner mellom mennesker og deres omgivelser.

Forskerne har identifisert 120 flyplasser i verden som de mener er viktigst når det kommer til smittespredning.

Det er ikke bare total trafikkmengde som er avgjørende i denne sammenheng, men også beliggenhet. For eksempel er flyplassene i Tokyo og Honolulu trukket frem som spesielt viktige, selv om de bare rangerer som nummer 46 og 117 når det gjelder totaltrafikk.

Det å konsentrere seg om de ti flyplassene fra denne listen, som ligger nærmest stedet der utbruddet oppsto, vil altså være mest effektivt for å begrense smittespredning, konkluderer forskerne.



Ikke lett, men mulig



Det finnes en rekke studier som viser at det er mulig å bedre håndhygienen blant folk.

– Å få til bedre håndhygiene er en utfordring, men nye tilnærminger med opplæring, bevisstgjøring og «nudges» (dytt i riktig retning) gjennom sosiale medier har vist seg å være effektive, sier professor Nicolaides i en pressemelding fra MIT.

I den ovennevnte danske studien, ble både ansatte og besøkende på sykehusene mye flinkere til å vaske hendene da forskerne innførte spesielle såpedispensere som blinket og lagde lyd for å minne toalettgjestene på å bruke dem.

Effektivt og kostnadseffektivt

Funnene i den ferske studien stemmer overens med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som trekker frem håndhygiene som den mest effektive og kostnadseffektive måten å kontrollere spredning av smittsomme sykdommer.

I forbindelse med det pågående utbruddet av Wuhan-viruset har god håndhygiene (og relatert hostehygiene) blitt trukket frem av norske helsemyndigheter som et viktig smitteforebyggende tiltak.

I Kina har myndighetene gått svært langt for å hindre spredning av viruset. Det kan du lese om her: