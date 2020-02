Tiltak:

1)Tidlig oppdaging av tilfeller gjennom mikrobiologisk testing av alle personer med både opphold i epidemisk område siste par uker og symptomer. Dette krever informasjon til publikum, herunder på flyplasser, slik at de melder seg ved symptomer etter reise og til helsetjenesten slik at man der er klar til testing og annen oppfølging. Screening, for eksempel ved spørreskjema eller temperaturmåling, av alle reisende på flyplassene er trolig lite nyttig (de smittede kan jo være i inkubasjonsfasen) og ressurskrevende og anbefales derfor ikke.

2)Isolering av smittede hjemme eller i sykehus (avhengig av kliniske behov). I sykehus skjer isolering under dråpesmitteregime. Isoleringen opphører dersom testing for viruset er negativ. Ved aerosolskapende prosedyrer benyttes luftsmitteregime.

3) Symptom-monitorering av eksponerte, altså nærkontakterog andre med betydelig eksponering (identifisert gjennom smitteoppsporing), ved at de får grundig informasjon, følger nøye med på symptomer (egenobservasjon) og, dersom de får symptomer, isolerer seg og melder seg for helsetjenesten. Basale smittevernrutiner benyttes. Karantene av nærkontakter og andre med eksponering (for eksempel alle reisende fra epidemiske områder) anbefales ikke.

4) Hostehygiene og håndhygienefor befolkningen for øvrig. Tiltak for å redusere kontakthyppigheten i befolkningen anbefales foreløpig ikke. Det gjelder for eksempel stengninger av skoler og arbeidsplasser og kollektivtrafikk og andresteder der folk samles. Vi anbefaler heller ingen restriksjoner på reiser, men ber folk vurdere behovet for å reise til berørte områder.

Merk: Mål og tiltak vil blijustert etter epidemiens utvikling og vår kunnskap om infeksjonens natur. Tiltak som anbefales nå, kan bli uaktuelle med ny kunnskap eller i en ny situasjon.

Kilde: FHI