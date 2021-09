MDGs Rasmus Hansson: – Vi blir ikke Arbeiderpartiet over natta

Eldrerådet:

MDG-nestor Rasmus Hansson er klar på hvilket råd han ville gitt til partileder Une Bastholm, og mener «Senterpartiet-fortellingen om Norge, ikke var noen bra fortelling».

MDG-politiker Rasmus Hansson (67) har vært en av partiets mest fremtredende stemmer det siste tiåret. Han var stortingsrepresentant for MDG mellom 2013 og 2017, samt nasjonal talsperson fra 2014 til 2018.

Nå er Hansson nummer to på Oslo-lista til MDG, bak Lan Marie Berg.

– Hva skal til for at du er fornøyd med stortingsvalget?

– En oppslutning på mellom fem og seks prosent, sier han til ABC Nyheter.

Det er litt mer ambisiøst enn partileder Une Bastholms mål, som er sperregrensa på fire prosent.

MDG fikk tilbake i 2009 en oppslutning på 0,3 prosent ved stortingsvalget. Den siste måneden har partiet hatt et snitt på rundt fem prosent på de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls.

– Hvordan vil du beskrive partiets utvikling de siste tolv årene?

– Jeg vet ikke om det er unikt historisk sett, men det er ganske imponerende å etablere seg så raskt som et parti som er så toneangivende i nasjonale og globale saker om klima, natur, miljø og bærekraft. Det er for det første veldig bra for norsk politikk at MDG får den innflytelsen vi ser ut til å få. Alle vet at det trengs. Det blir dessuten kjempegøy å få de mulighetene vi som parti og politikere aldri har hatt før, å sette en agenda med vår politikk og utvikle den videre, mener MDG-nestoren.

– Hvordan analyserer du partiets posisjon i valgkampen nå?

– Den er bedre enn noen gang, men ikke god nok fordi vi er for nære sperregrensa. Vi er blitt presset til å bli for smale i det politiske budskapet, men vi er jo et parti med politikk for hele Norge. Vi slipper stort sett til på klima og olje, hvor vi har fullstendig overlegen troverdighet. Det skjer på bekostning av den andre politikken vi har, og den kjenner ikke folk så godt til.

– Hvis du skal gi partileder Une Bastholm ett råd nå i valginnspurten, hva ville det vært?

– Vær, om mulig, enda tydeligere på at MDGs politikk er politikken for en framtid å glede seg til. Vi må formidle den optimismen og tryggheten enda bedre. I tillegg må vi utvide det politiske budskapet. Vi har vunnet den miljøpolitiske debatten, men nå må vi utvide horisonten. Vi blir ikke Arbeiderpartiet over natta.

Hansson sier at MDG er blitt et ensaksparti i denne valgkampen med viten og vilje fordi det er på klimafronten at partiet slipper til.

– Vi må bruke vårt sterkeste kort. Det er synd at valgkamper er sånn, men sånn er de. Men hvis vi får mellom fem og seks prosents oppslutning, og mellom åtte og ti representanter på Stortinget, får vi mulighet til å rulle ut og utvikle hele den politiske paletten vår. Og da har det vært klokt å satse steinhardt på miljø, understreker Hansson.

– Hvem tror du blir valgets store taper?

– Jeg tror Høyre og kanskje Senterpartiet hvis vi tar i utgangspunkt i forventningene. Høyre blir taper fordi de går av etter åtte år med makt. Senterpartiet går muligens tilbake mot et mer normalt nivå etter flørten de har hatt med Frp-politikk. Senterpartiet-fortellingen om Norge, var ingen bra fortelling. Det er godt hvis landet ikke er så aggressivt splittet som det som ut som da Sp lå på rundt 20 prosent på målingene.

