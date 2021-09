ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i alle stortingspartiene om deres beste råd til partiet sitt foran valget 13. september.

Fabian Stang (66) er en norsk advokat og politiker, men er for mange best husket som Oslos ordfører fra 2007 til 2015. I sin tid som ordfører var Stang også leder av Oslo bystyrets forretningsutvalg, valgstyre og samevalgstyret.

– Bare å ta av seg hatten

– Hva tenker du om Høyres posisjon på vei inn mot valget?

– Jeg tror det blir bedre enn man tror nå, sier Stang til ABC Nyheter. Han har en følelse av at partiets velgere våkner når de skjønner at MDG og Rødt er på vei til å bli dominerende.

Til tross for dårlige meningsmålinger har Erna Solberg vært standhaftig på at Høyre fortsatt har en sjanse til å ta seieren hjem.

– Det er utrolig hvordan hun har holdt spiriten oppe, selv med de dårlige målingene. Det er det bare å ta av seg hatten for, sier Stang.

Skattepolitikken må fremmes bedre

Siden februar har Høyres kurve på meningsmålingene stort sett gått nedover, og etter den siste målingen står de nå med 19,4 prosent, ifølge Poll of polls.

Stang sier dette kommer av at folk er litt kravstore og stadig vil ha noe nytt.

– Er det noen sider av Høyres politikk du skulle ønske var enda bedre fremmet?



– Skattespørsmål. Vi har ikke klart å få flere til å forstå at vi ikke ønsker redusert skatt for å lage rikinger, men fordi vi vil skape arbeidsplasser og et blomstrende næringsliv. Vi har fått et stempel om at vi jobber for de rike, men vi jobber egentlig mer for dem som ikke har jobb.

Stang presiserer at det er viktig for Høyre at de som har hatt økonomisk suksess gjennom Høyres politikk ikke opptrer på en måte som får det til å se ut som Høyre avler kommunister.

– For å gjennomføre Høyres politikk er vi avhengig av at de oppfører seg på en måte folk respekterer. Jeg er litt lei av en del av den gjengen som har misforstått hva som er vitsen med å bli rik.

– Hva er vitsen?



– Å være til nytte for andre. Det er det eneste poenget med å ha økonomisk suksess. Biler og båter er helt unødvendig.

– Har ikke sett noen bedre

– Hva blir veien videre for Høyre etter valget?

Fabian Stang og Erna Solberg under kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB

– Enten vinner vi, eller så vinner vi neste gang. Om vi mister flertallet tror jeg ikke det tar mange måneder før mange vil angre.

– Dersom Høyre ikke skulle vinne valget, bør Erna stille som statsministerkandidat om fire år?

– Erna har vist at hun tåler nesten hva som helst. Så lenge hun har lyst og energi har jeg ikke sett noen som er bedre.

Stang forteller at hans største utfordring i sin tid som ordfører var å ha nok tid til dem han fikk oppdraget av.

– Dagene blir for korte i politikken. Det er så mye man skal gjøre. Jeg har en mistanke om at Erna ikke kan ha sovet mange timene de siste åtte årene. Hun har stått på noe helt utrolig.

Heldige

– Hvordan syns du Erna og Høyre har håndtert coronapandemien?

– Det har gått overraskende bra i forhold til utfordringene vi fikk i fanget, men det er ingen hemmelighet at vi var heldige fordi vi hadde god økonomi. Jeg har ikke funnet noen store feil eller mangler ved håndteringen. Ingen kunne noe om dette da det begynte.

– Hvor mye tror du Ernas brudd på smittevernreglene har hatt å si for Høyres valg?

– Det er alltid sånn at vi politikere har et særlig ansvar for å følge regler. Politikere er også mennesker som kan gjøre feil, og det tror jeg mange forstår. Som ordfører gikk jeg en gang på rødt lys og det gjør jeg ikke igjen. Da må jeg ha solbriller og caps.

– Hva er ditt beste råd til partiet ditt i innspurten i denne valgkampen?



– Det må være å la seg inspirere av Ernas energi og la den smitte over på alle som står på stand og jobber for et best mulig valg. Uansett resultat må vi se fremover mot neste valg.