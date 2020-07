Det holder ikke å si «aldri mer» en gang i året.

Eksternt bidrag: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning, analyse og standpunkt.

«Aldri mer 22. juli» Dette var ordene Jens Stoltenberg sa bare dager etter terroren rammet Norge 22. juli. Og siden har «Aldri mer» blitt måten vi omtaler den mørke dagen på år etter år...Og i år vil det ikke bli annerledes. Sosiale medier blir fylte av statuser med «aldri mer 22. juli »

Jeg vil også si «aldri mer» men holder det å skrive det en gang i året?

Når ideologien til terroristene Breivik og Manshaus lever i beste velgående. Hvilket tiltak har vi gjort for at «aldri mer» skal ikke ramme oss igjen? Har vi egentlig diskutert årsaken til angrepene. Det har i hvert fall ikke vært nok.

Veit egentlig befolkningen i Norge at det var islamofobien som var motivet og ideologien til de to terroristene?

Aldri før: Har så mange følt et ubehag og et hat slik mange gjør i dag.

Har vi egentlig gått inn i oss selv og adressert hatet mot muslimer. Har vi gjort grundig undersøkelse av forbildene til terroristen?

11. juli i år har det gått 25 år siden folkemordet mot muslimer fant sted i Bosnia og Hercegovina i Europa. Over 8000 mennesker ble massakrert på et par dager og lagt i massegraver. Systematisk henrettet av serbiske nasjonalister. En av drapsmennene fra Srebrenica-massakeren, Milorad Pelemis, skal ha vært Anders Behring Breiviks serbiske kontakt. Serbiske nasjonalister som var forbildene til Breivik og terroristen i New Zealand og Manshaus.

Hvorfor har vi enda ikke tatt oppgjør med tankegodset til terroristen Breivik? Om vi ikke gjør det så bør vi vite at selv om vi roper ut og skriver «aldri mer 22 juli», så vil det ha den samme effekten, slik som når man byttet til svarte skjermer etter drapet på George Floyd. Ord og tastetrykk blir tomme uten systematisk handling og bevisstgjøring av islamofobien i samfunnet.

Etter 22 juli har det faktisk blitt mye mer islamofobi og innvandrerforakt.

Aldri før: har det vært så mange personer i dette landet som støtter tankesettet til mannen bak terrorangrepene.

Aldri før: Har man hatt så mange i regjering som sier og mener mye av det samme som Breivik skriver i manifestet.

Det holder ikke å si «Aldri Mer» en gang i året, Men det må snakkes enda mer om dette problemet i samfunnet, ved middagsbordet, blant kollegaer i forsamlinger.

Mye mer om tankesettet til Breivik,

Mye mer om ideologien,

Mye mer om personer som støtter den type tankegang,

Mye mer om ideologene deres

Mye mer om de som finansierer slike nettsteder

Mye mer om konsekvensene av slikt hat,

Mye mer om ofrene,

Mye mer om sorgen.

Rett og slett mye mer av «aldri mer».