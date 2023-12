Pilegrimsferdene i Spania kan være et godt alternativ de som ønsker seg aktiv ferie i sydlige strøk. De fleste kjenner nok best til den franske veien til Santiago de Compostela. Men det finnes utallige flere.

Statistikk som nylig ble publisert fra Pilegrimskontoret, viser at det i 2023 var hele 442.971 pilegrimer fordelt på alle rutene i Spania. Hele 218.355 pilegrimer valgte å gå den franskeleden. Denne er godt tilrettelagt for den besøkende, med herberger, skilting og mange gode alternativ både innenfor hotell og bespising.

– Stadig flere oppdager de alternative rutene, som for eksempel den portugisiske (som starter fra Portugal, red.anm). Denne ble besøkt av 88.000 pilegrimer i år. Men valgmulighetene er mange: andre ruter kan for eksempel være den portugisiske costa, den engelske, den primitive, den nordlige, Via de la Plata og så videre. Alle med ulike startspunkt, de største med samme mål, Santiago de Compostela, skriver det spanske turistkontoret Turespaña.

Pilegrim foran katedralen i Santiago de Compostela, Spania Foto: Turespaña

Hest og rullestol



Byen og katedralen i Santiago de Compostela er sammen med Roma og Jerusalem de viktigste pilegrimsmålene for den europeiske kristenheten. I Santiago ligger det relikvier som skal væfre etter Apostelen Jakob.

Statistikken for i år viser at de fleste som legger ut på pilegrimsledene velger beina som fremkomstmiddel - hele 93% er vandrere.

Men det er også noen som sykler (5,3%) eller rir på hest (601 personer). 194 personer la ut på ferden i rullestol.

Hviletid for slitne vandrere Foto: Turespaña

- Skal du unngå høysesong må du belage deg på å gå mellom oktober og mai, sommermånedene er populære og da spesielt august. Drar du i lavsesong er det lettere å få overnatting og selv om været kan være litt kjøligere, er jo nordmenn kjent for å være flinke til å kle seg etter været, oppfordrer Turespaña.