Mange er møkklei julen allerede før desember begynner. Andre får liksom aldri nok julehygge og kos.

Den svenske hotellkjeden Countryside Hotels henvender seg nå til den siste gruppen:

På flere hoteller rundt om i Sverige kan man nå bestille hotellrom med julepynt som virkelig inneholder ekstra alt av pynt.

– Vi går all-in denne julen. Selvfølgelig passer det ikke for alle, men for de som virkelig liker jul, tilbyr vi noe unikt, langt fra det nedtonede og stilrene. Her er det ekstra av alt som gjelder og bildene taler for seg selv, sier Anna Övergaard, markedssjef i Countryside Hotels Sweden, i en pressemelding.

Villa Sjötorp Foto: Villa Sjötorp

Ikke julepris



Hotellrommene med tema «alt i jul» kan bestilles fra nå og frem til jul via Countryside Hotels nettsider. Rommene er designet av hotellpersonalet med instruksjoner om ikke å holde tilbake på noen måte.

- Noen kan ikke få nok av julen og det er disse menneskene vi ønsker å nå med våre grenseløst dekorerte julerom, sier Övergaard.

Hun håper at de ikke har tatt i for mye og dermed bidrar til en slags jule-overdose.

Aspenäs Herrgård Foto: Aspenäs Herrgård

Medlemshotellene som tilbyr rommene er Eriksbergs Hotell & Safaripark, Aspenäs Herrgård, Brösarp Gästgifveri og Villa Sjötorp.

Det er ingen ekstra kostnad for gjester som velger julerommene i bookingen.

– Ifølge informasjon er det også de som ikke elsker julen, og vi vil selvfølgelig også kunne tilby normale rom til dem i denne perioden hvor det koselige, luksuriøse og stilige står i sentrum, sier Anna Övergaard.