Ny jul i Legoland

For de som ønsker full julepakke-stemning, er det lagt til tre nye elementer i forhold til i fjor: Kjelkebakke, muligheten for innendørs snøballkamp og et nisseverksted hvor det er mulig å skrive brev til Julenissen.

I tillegg til de tre nye juleaktivitetene kan alle gjestene glede seg til å oppleve det 10 meter høye juletreet bygget av Duplo-klosser, prøve parkens mange aktiviteter som å gå på isen ved skøytebanen, nyte julepynten i hele parken , besøke de koselige bodene med hjemmelaget julegodt og møte selveste julenissen.

– Med vår nye julebillett Light håper vi å kunne gi enda flere mennesker en magisk opplevelse i julen i Legoland. Billetten gir deg muligheten til å besøke og oppleve julestemning uten å prøve turene, og det gleder vi oss til å prøve for første gang på mange år, sier Legoland-direktør Christian Woller i en pressemelding.

Jul i Legoland. Foto: Legoland

Billigere på (jule)nettet



Light gir også adgang til de faste lego-byggverkene Duplo Fun, Lego Ferrari build & Race, The Great Lego Reef og Legoland Gallery.

Alle billettene til Jul i Legoland er biligst om man kjøper dem på nett før ankomst. Lightvarianten koster 268 norske kroner, mens full pakke kommer på 520 kroner per person - etter dagens valutakurser.

Det loves også magisk julestemning på Hotel Legoland, hvor gjestene kan bestille juleopphold, og til nyttår kan du feire nyttårsaften med barnediskotek, deilig mat og fyrverkeri.

Jul i Legoland kan oppleves på 19 utvalgte åpningsdager fra 24. november til 31. desember, da vil det være åpent fra kl. 10-18. 31. desember er det åpent fra kl 10-16.