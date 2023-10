Sverige er luta lei av at det internasjonale publikummet stadig tar feil av de to landene.

Den svenske turistorganisasjonen Visit Sweden har derfor lansert en video som på engelsk - dessuten tekstet på tysk, fransk og nederlandsk - som forklarer hvilke store verdier vårt kjære naboland har å by på i forhold til det svært ettertraktede (for norske rikinger) skatteflyktninglandet Sveits.

120.000 søk



Bare det siste året er det foretatt over 120.000 internasjonale googlinger av folk som har lurt på hvilket land som er hvilket. Ikke minst skjedde det foran Sveriges fotballmøte med Sveits, i 16-delsfinalen i fotball-VM, i sommer. Og det er ikke første gang:

Under fotball-VM i 2015 omtalte kanadisk fjernsyn Sverige som Sveits i kampen mot USA. Da den svenske musikktjenesten Spotify ble børsnotert på New York-børsen i 2018, ble det sveitsiske flagget fanget på video der det vaiet utenfor børsen for å markere begivenheten.

Visit Sweden ønsker at verden skal vite at Sverige ikke er Sveits: - Vi satser på andre verdier, er budskapet i en internasjonal reklamekampanje. Foto: Visit Sweden

– Hør ni gjøk(ur)na?



Svenska Institutet bemerket for et par år siden at en latinamerikansk undersøkelse om kunnskap om Sverige viste at Sveits mest kjente fotballspiller var Zlatan...

Vanlige assosiasjoner til Sverige som har dukket opp gjennom årene i det svenske instituttets målinger er alpine topper, dype daler og gjøkur.

I 2011 ba Rihanna om unnskyldning for en avlyst spillejobb med uttalelsen "Jeg beklager til alle mine fans som skulle på konserten i Malmö, Sveits".

– Med større kreative kampanjer som dette ønsker vi å nå bredt ut i våre markeder og skape nysgjerrighet for reisemålet Sverige. Vi har en klar idé med våre kampanjer og har en robust modell for å øke sjansen for å nå ut og nå gjennom i internasjonale medier. Med kampanjer som noen ganger kan ligge litt utenfor det noen forbinder med tradisjonell destinasjonsmarkedsføring, ønsker vi å utfordre slik at vi kan synliggjøre hva destinasjonen Sverige har å tilby og skille oss ut i støyen fra andre destinasjoner, sier markedssjef Nils Persson i Visit Sverige i en pressemelding.