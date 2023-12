Den nye attraksjonen som ble åpnet i forrige uke ligger både i kjelleren under og på toppen av den prestisjetunge Lighthouse-bygningen, som med sine 142 meter er Danmarks høyeste bygning.

Lighthouse er bygget ytterst i havnen, og preger byens profil fra vannsiden der det ruver over den øvrige bebyggelsen. Til sammen utgjør dette området den fascinerende bydelen Aarhus Ø, som de siste årene er etablert på byens tidligere containerhavn.

Utstillingsrom i kjelleren

En del av de mange etasjene i Lighthouse er boliger, men det er også etablert en ny attraksjon som skal trekke byens andre borgere og besøkende utenfra.

Attraksjonen har fått navnet Aarhus Øje, og den består av en interaktiv utstilling kalt Byen og bukten, som er etablert i kjelleren. Her handler det om livet i Århus-bukten og byens forhold til det, for eksempel utviklingen av byen fra vikingtiden og frem til i dag, skriver Turisme24.dk.

I utstillingsrommet er det også bygget kino som spiller en film på knappe femten minutter. Denne, som resten av utstillingen, har som mål å forberede de besøkende på det andre store elementet, som er en del av Aarhus Øje.

Lighthouse er med sine 142 meter Danmarks høyeste bygning der den ligger ytters på den nye bydelen Aarhus Ø. På toppen er det utkikksplattform og restauranrt. Foto: Aarhus Øje

Skal kunne se til Samsø

Etter at gjestene har dykket ned i utstillingen, er tanken at de tar heisen til 43. etasje, hvor de blir møtt av et kunstverk laget av de to lokale Aarhus-kunstnerne Hans Krull og Peter Birk.

Herfra går besøkende opp en etasje hvor det er etablert en utsiktsplattform på toppen av bygget. I klarvær skal det være mulig å se helt til Samsø, Tunø, Djursland i tillegg til hele Århus-området.

Det er også åpnet en restaurant ved navn Bavn på øverste plan, som serverer både lunsj og middag.