DANMARK: På listen er mer berømte reisemål som Giza, Barcelona, Wien - og altså Århus.

Ifølge turisme24.dk fremhever juryen blant annet kysten utenfor Århus, gastronomien, arkitekturen og himmelen.

Attraktioner som Moesgaard Museum, ARoS, Ole Rømer Observatoriet, Dokk1, havnebadet og Salling sammen med restauranterne Frederikshøj og Substans. Også The Ocean Race blir nevnt som noe av det man kan oppleve i Århus.

Turistrekord i Århus



- Vi er riktig stolte av at Århus og mange av byens attraktioner er blitt utvalgt til Times liste. Det er med på å understreke at Århusregionen har noe helt spesielt å by på, og at det også ryktes ute i verden, sier direktør Pia Lange Christensen i Visit Aarhus.

Århusregione består av kommunene Århus, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Viborg. I 2022 hadde regionen 4,9 millioner overnattinger.

Det var rekord, og tallet er 16 prosent høyere enn i 2019, som var det siste normale året før coronapandemien.