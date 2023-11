De siste årene ha antallet norske reisende til USA vært synkende. Mens besøkstallene til USA fra andre europeiske markeder som Tyskland, Belgia og Italia gradvis nærmer seg 2019-nivået, altså før pandemien, henger Norge etter.

Den samme tendensen finner man når det gjelder reisende fra Danmark, Sverige og Finland.

– I perioden januar til september 2023 besøkte 132 453 nordmenn USA – tilsvarende 63,43 % av antall besøkende i samme periode i 2019 og 59 % av antall besøkende i samme periode i 2017, skriver Travelnews.no

– Dette kommer ikke overraskende på oss. Siden 2014 har vi målt over 100 reisemål over hele verden mot hverandre, og vi har sett nedadgående trender for USA siden 2016. Selvfølgelig vet vi at dollarkursen ikke er fordelaktig for nordmenn/svensker for øyeblikket, men det er ikke den eneste forklaringen. Det tegner seg et større bilde», sier Henrik Koch, administrerende direktør i fullservicebyrået Related til Travel News

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Byrået gjennomfører to ganger i året en representativ markedsanalyse i de fire nordiske landene. Til sammen er det over 4000 respondenter i Norden, og analysen er representativ for befolkningen.

USA stuper



Markedsanalysen viser at USAs image som reisemål har gått ned. Mens USA i 2014 og fram til 2016 var på topp 10 blant norske reisende, var landet i 2023 nede på 21. plass.

Mens 91 % av norske reisende i 2014 hadde et positivt inntrykk av USA som reisemål, er andelen i 2023 kun 76 %.

Samtidig har antallet nordmenn som ønsker å besøke USA, falt jevnt siden 2014. I 2014 var det 36 % som ønsket å besøke USA innen 2-3 år. I 2023 var det bare 17 % som svarte ja på dette (i 2020, 21 og 22 var andelen henholdsvis 12, 14 og 15 %).

– De lave besøkstallene de siste årene er en ettervirkning av en synkende ‘perception’ (oppfatning) av USA. Det tar noen år fra man ser en stadig mer negativ holdning til reisemålet, til det faktisk går ut over besøkstallene. Det er dette vi ser nå, understreker Henrik Koch overfor Travelnews.no.