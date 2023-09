– Et mangfoldig land man enten drømmer om å dra til eller reise tilbake til, sier kommunikasjonssjef, Anne Mørk-Løwengreen i TUI i en pressemelding.

Fra før har det vært mulig å reise til Florida og New York med selskapet.

Nå er det også mulig å bestille reiser til Los Angeles, Boston, San Diego, San Fransisco, Chicago, Las Vegas, Washington og New Orleans.

Reiseselskapet TUI er mest kjent for å tilby klassiske charterdestinasjoner, men sier de er på en strategisk vekstreise, hvor målet er å tilby alle typer reiser. Utvidelsen i USA er et ledd i dette arbeidet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

I USA kan du nyte strandlivet for eksempel på Miami Beach i Florida (bildet) eller i San Diego i California. Foto: Shutterstock / TUI

Over 100 destinasjoner



TUI har nå et reisetilbud til over 100 destinasjoner verden over.

– Vi følger etterspørselen på markedet veldig tett og investerer og utvider porteføljen vår fortløpende. USA er et stort og mangfoldig land som mange nordmenn drømmer om å reise til eller ønsker å reise tilbake til. Det er veldig moro at vi nå kan tilby reiser til så mange byer, hvor det venter unike opplevelser. Jeg var selv i Las Vegas i sommer, og det er jo noe helt annet enn en solferie til Florida, sier kommunikasjonssjef i Norge, Anne Mørk-Løwengreen i pressemeldingen.

Oktober, november og desember som er de mest populære avreisemånedene for nordmenn til USA.

TUI har også en egen digital plattform, hvor opplevelser og attraksjoner kan planlegges før avreise.