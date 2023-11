Hoteller kutter Trump-tilknytning

Trump International Hotel Waikiki mister sin Trump-tilknytning. Hotellet endrer navn til Wakea Waikiki Beach og bli med i Hiltons LXR Hotels & Resorts-portefølje i februar.

Trump International Hotel Waikiki med 462 rom ligger nær Waikiki Beach på Hawaiis hovedøy Oahu, og åpnet i 2009.

Hotelleier Irongate og Trump Hotels har i fellesskap kommet med en uttalelse der de sier at partene har «kommet til en gjensidig avtale om et betydelig oppkjøp av hotelladministrasjonen og lisensavtalene.»

Trump Waikiki sett fra Waikiki-stranden Foto: Hilton

Trump: – Utrolig stolte

I ren Trump-stil fortsetter det:

– Vi er utrolig stolte over prestasjonen vår på Trump Waikiki siden åpningen av det ikoniske tårnet i november 2009, sier Eric Trump, konserndirektør for Trump Hotels' morselskap Trump Organization, ifølge Travel Weekly.

Navneendringen på Trump Waikiki kommer samtidig som Trump Organization er under gransking, med tidligere president Donald Trump og hans selskaper er involvert i et sivilt svindelsøksmål i New York, poengterer Travel Weekly.

– Søksmålet er den siste utfordringen for den omstridte Trump Hotels-franchisen, som har møtt motbakker helt siden Trump ble valgt i 2016. Merkevarens antall har sunket. Med tap av eiendommer i Panama City, Toronto, Vancouver, Manhattan og Washington, D.C. krymper fotavtrykket for Trump fra 14 hoteller i 2015 til bare åtte etter rebrand av Waikiki-hotellet, heter det.