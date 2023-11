Västflygs debut med vinterruten fra 21. desember til mars neste år gjør at ni flyselskaper nå vil opererer Scandinavian Mountains Airport i den kommende vintersesongen.

Destinasjonene er London, Groningen, Amsterdam, Aalborg, København, Stockholm-Bromma, Ängelholm, Malmö og Trollhättan-Vänersborg.

Flyplassen betjener Destination Sälenfjällen og Destination Trysil.

Västflyg er det første i verden som bruker høyest mulig blanding av fornybart flydrivstoff, som reduserer karbondioksidutslippene med opptil 40 %.

Skisenteret i Trysil. Fra den nye flyplassen Scandinavian Mountains Airport tar det 40 minutter til skianlegget. Foto: NTB / NTB scanpix

Rett i bakkene



– Dette er gode nyheter. Vi får mange spørsmål om flyreiser fra Vest-Sverige, og det gjør at de nå raskt og enkelt kan komme seg opp til vår fantastiske fjellverden. Med vår korte transfer ut til skianleggene kan en reisende stå kledd i ski med støvlene knepet ved heisen bare 2-3 timer etter avgang. Det er jeg sikker på at vestsvenskene vil sette pris på. Jeg tror også at den er unik på markedet, sier Gunnar Lenman, administrerende direktør for Scandinavian Mountains Airport, i en pressemelding.

Han poengterer at det også er både bra og veldig viktig at Västflyg ligger i front når det gjelder bærekraftig flyging med høyest mulig blanding av fornybart flydrivstoff.

Fossilfri luftfart



I Västflyg er de både stolte og glade for å kunne lansere ski-flyruten:

– Vi vet at mange i vårt nærområde ønsker å besøke Sälen og Trysil og mange har etterspurt et flyselskap. Vi har store forhåpninger om at linjen skal bli populær og at vi kan øke antall flyvninger i fremtiden. Vi ønsker å ligge i forkant av overgangen til fossilfri luftfart, og det gjør vi ved å alltid bruke maksimal mengde biodrivstoff på våre flyvninger, sier administrerende direktør i Västflyg, Anna Petre, i meldingen.