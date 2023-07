Det blir glade jul på ordentlig i de norsk-svenske fjellene mellom Trysil og Sälen i år. Flere flyselskaper har varslet oppstart av vintersesongen fra rett før julaften.

TUI vil trafikkere ruten til Scandinavian Mountains Airport hver uke fra Schiphol lufthavn i perioden 23. desember 2023 til 16. mars 2024.

Reisende kan bestille ferdigpakkede reiser eller separate flybilletter. Både pakker og flybilletter kan bestilles allerede nå hos arrangøren, ifølge en pressemelding.



Ønsker seg Tyskland og England

Scandinavian Mountains Airport, som ligger 40 minutter unna Trysil, jobber standhaftig for å bygge opp Trysil og Sälen også som sommerdestinasjoner.

SAS har satt opp to direkteruter - fra København og Ålborg, til Scandinavian Mountains Airport mellom Trysil og Sälen i vinter. Foto: Scandinavian Mountains Airport

– Vi har jobbet intenst med dette lenge og det er hyggelig å nå kunne fortelle om vårt kommende samarbeid for vinteren. TUI er bransjens største aktør og vi ser på dette som starten på et samarbeid som vil vokse over tid. Jeg tenker spesielt på England og Tyskland, sier Gunnar Lenman, administrerende direktør for Scandinavian Mountains Airport.

– Det er nettopp dette flyplassen ble bygget for. Gjør reisemålet vårt mer tilgjengelig for langdistanse internasjonale besøkende. Samarbeidet med TUI i Nederland er et viktig skritt for oss og setter oss virkelig på kartet som et godt alternativ til andre vintersportssteder, fortsetter Gunnar Lenman.

Scandinavian Mountains Airport Scandinavian Mountains Airport ligger ved riksgrensen mellom Sveriges største alpine skiområde Sälen og Norges største alpinanlegg Trysil.

Korte forflytninger i kombinasjon med et førsteklasses alpint familieprodukt gir en unik posisjon i markedet.

Regionen tilbyr fire alpinanlegg med mer enn 100 000 sengeplasser i hoteller, leiligheter, hytter.

Området har 250 løyper og et stort utvalg av restauranter, underholdning, shopping og aktiviteter.

Scandinavian Mountains Airport er en toppmoderne flyplass med et fjernstyrt flytårn.

Terminalbygget har kapasitet til å håndtere fire flyvninger samtidig.

Scandinavian Mountains Airport er helt privat eid av 33 selskaper.

Nederlandske BBI Travel valgt å legge flyvningene til Sälen/Trysil som rene direkteruter fra Groningen og Amsterdam. Foto: Scandinavian Mountains Airport

– Vanskelig å slå Trysil og Sälen



– Vi i TUI er veldig glade for å kunne lansere nok en toppdestinasjon for vinter- og snøaktiviteter i hjertet av Skandinavia. Sälen og Trysil har så mye å tilby våre kunder. Perfekte snøforhold, en utmerket infrastruktur og gjestfriheten gjør Sälen/Trysil til en destinasjon som er vanskelig å slå. Vi ser frem til mange års fruktbart samarbeid, sier Martijn van der Ploeg, leder for Markets Overland & Cities, Markets Product Accommodation

– Det er kjempegøy at vi får flere nederlendere hit. Jeg vet at de verdsetter vår unike snøgaranti fra midten av desember til slutten av sesongen. De setter også pris på vårt høye servicenivå, lett tilgjengelige natur, mangfoldet av ski, aktiviteter og brede utvalg av restauranter, sier Anders Bjernulf, administrerende direktør i Destination Sälenfjällen.

Det svenske flyselskapet BRA fortsetter flyginger til Trysil/Sälen fra Stockholm - Bromma, Ängelholm og Malmö denne vinteren. Foto: Scandinavian Mountains Airport

Flyrush til Scandinavian Mountains



Tidligere i sommer ble det kunngjort at flyselskapet BRA åpnet bookinger for vintersesongens flyruter til og fra Scandinavian Mountains Airport Sälen - Trysil. Avgangsflyplassene for vinterflyvningene er Stockholm - Bromma, Ängelholm og Malmö.

Også SAS har lansert to flyruter fra Danmark til Scandinavian Mountains Airport i vinter. De vil kunne fange opp internasjonale gjester med avganger fra København og Ålborg.

Dessuten har nederlandske BBI Travel valgt å legge flyvningene til Sälen/Trysil som rene direkteruter etter å bare ha betjent flyplassen de to siste sesongene. I tillegg til dikrekteflyvning fra Schiphol i Amsterdam settes det også opp flyrute fra Groningen.