ITALIA: Det italienske Turistdepartementet har måttet tåle mye tyn og hån for konseptet i en reklamekampanje til over 100 millioner kroner (9 millioner Euro).

Det toppet seg da en scene med unge pene, angivelig italienske, unge mennesker som nyter det gode terrasseliv med vin, viste seg å være spilt inn i Slovenia. Ikke bare det, til og med vinen de drakk var slovensk.

Med tittelen "Open to Meraviglia" (Åpen for undere), bruker kampanjen en datastyrt "influencer"-versjon av Venus, et symbol på italiensk kunst, som avbildet av Sandro Botticelli i hans renessansemesterverk "The Birth of Venus."

Venus i miniskjørt



Ifølge CNN tar den svært moderne "Venus" på seg et miniskjørt og vises mens han spiser pizza og presenterer noen av Italias viktigste turistattraksjoner.

- Kunsthistorikeren Tomaso Montanari kalte reklamekampanjen "grotesk" og en "obskøn" sløsing med penger, mens videoen ble fremhevet av brukere av italienske sosiale medieplattformer, skriver CNN.

De mest kontroversielle opptakene viser en gruppe unge mennesker som smiler på en solbelyst terrasse mens de drikker vin i det som presenteres som en typisk italiensk scene.

Feil land



Seere med falkeblikk oppdaget imidlertid at den aktuelle terrassen faktisk er i Cotar-regionen i Slovenia, nær den italienske grensen, og flasken på bordet har en Cotar-vinetikett.

Reklameprodusenten Armando Testa var ikke umiddelbart tilgjengelig for å kommentere. Italias turistminister Daniela Santanche, et medlem av statsminister Giorgia Melonis høyreekstreme Brothers of Italy-parti, kalte ifølge CNN kritikere av videoen "snobber" og sa at skildringen av Venus som en influencer var brukt for å tiltrekke unge mennesker.