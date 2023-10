Sumobryterne skulle etter planen fly til Amami Airport for å delta på en sumokonkurranse på Special National Sports Festival på øya 12. oktober.

Begge flyvningene brukte et Boeing 737-800-fly, hver med en kapasitet på 165 passasjerer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tungvektsgruppen hadde booket seter på to JAL-flyvninger til Amami fra Tokyos Haneda flyplass og Itami flyplass i Osaka. Da de skulle sjekke inn, innså skrankepersonalet et tungtveiende problem:

– Veier i snitt 120 kilo

– Selv om antallet passasjerer stemte, måtte flyselskapet også beregne passasjerlasten i kilo. Hver sumobryter veier i gjennomsnitt 120 kilo, nesten det dobbelte av en vanlig japansk passasjer, skriver Aerotime.

Sumobryterne skulle delta på en sportfestival, men ble for tunge for flyet fra Japan Airlines. Her fra en turnering i Nagoya. Foto: Dreamstime

– Sjeldent vektproblem



Men JAL innså at begge flyvningene ikke ville være i stand til å frakte den nødvendige mengden drivstoff på grunn av vektbegrensninger. Amami flyplass har en kort rullebane, så å bruke et større fly var ikke et alternativ. Derfor måtte JAL legge til en ekstra flyvning fra Haneda for å fordele vekten jevnt og sikkert mellom to flyvninger.

Japan Airlines (JAL) uttaler til The Japan News at det var "sjeldent" at flyselskapet legger til en ekstra flyvning på grunn av vektbegrensninger. Rundt 460 sumobrytere besøkte Amami-øya for å delta på sportskonkurransen som begynte lørdag 14. oktober 2023.