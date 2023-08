Nordmann i fly-krangel – avviste kompensasjonen

Flyreisen ble ikke som tenkt for en norsk mann som reiste med KLM fra Washington til Bergen, via Amsterdam. Mannen hadde bestilt business class og dermed betalt ekstra for å ha et liggesete på flyvningen over Atlanterhavet.

Problemet for nordmannen var at setet var ødelagt og kunne ikke fungere som en seng. Det endte med at han måtte tilbringe hele flyturen i sittende stilling. Dette reagerte nordmannen på, og han krevde erstatning fra KLM, skriver flysmart24.

Betalte med 50.000 bonuspoeng

Flyselskapet tilbød nordmannen et gavekort på 200 euro som en erstatning. Gavekortet kan kun benyttes gjennom å bestille en ny flybillett med selskapet.

KLM sier at gavekort er et standard tilbud man tilbyr misfornøyde passasjerer. Nordmannen mente dette ikke var godt nok, og ønsket 10.000 kroner tilbake. Dette avviste KLM og saken havnet dermed i flyklagenemnda.

Mannen hadde betalt reisen med 50.000 bonuspoeng, og en mindre kontantsum i dollar, ifølge flysmart24.

I sitt svar til flyklagenemnda har KLM beklaget hendelsen, og erkjent at setet til nordmannen ikke virket som det skulle.

Ser bort fra KLMs tilbud

Nordmannen får støtte i flyklagenemnda.

– Klager har derfor mottatt en mangelfull ytelse. Det var ikke mulig å rette mangelen, fastslår nemnda, skriver flysmart24.

Flyklagenemnda viser til at nordmannen betalte store deler av reisen med bonuspoeng. Dermed mener de at det er rimelig å kompensere med bonuspoeng. Nemnda har anslått kompensasjonen til 10.000 bonuspoeng, og gått vekk fra tilbudet til KLM om gavekort.