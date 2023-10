Myggangrepet skjedde tidligere i oktober om bord på et fly fra selskapet Volaris som skulle reise fra Guadalajara til Mexico by.

Lite visste passasjerene om at de ikke var de eneste flypassasjerene i kabinen - en sverm av mygg hadde også tatt seg om bord i flyet.

Slår mot insektene

Videoopptak viser kabinansatte som vifter febrilsk med armene og sprayer luften med insektmiddel mens myggen flyr rundt i kabinen.

I videoen kan man se passasjerene slå mot insektene med hendene og vifte bort tåken fra sprayen mens de setter seg ned i setene sine.

Det virket imidlertid ikke som om sprayen var effektiv, for den lokale avisen El Sol de Léon skriver at insektmiddelet bare gjorde myggen mer aggressiv. Passasjerene forteller også til at myggen ikke sluttet å fly rundt før lysene i flyet ble slått av.

Opprinnelig skulle flyet ha gått klokken 16.30, men de bitende inntrengerne tvang flyet til å utsette avgangstiden til klokken 19.00, skriver New York Post.

Ideelt miljø

Det er foreløpig uklart hvordan myggen infiltrerte det 200 meter store flyet, men det er ikke første gang de har tatt seg om bord på et fly på Guadalajara internasjonale lufthavn.

Lokale medier viser til en lignende myggplage om bord på et Volaris-fly i 2019:

«I går tok jeg en flytur med @flyvolaris @viajaVolaris, og flyet var fullt av mygg», skrev den meksikanske journalisten Juan Manuel Jiménez i et X-innlegg der han beskriver hendelsen fra 2019.

Lokale medier skriver videre at området der flyplassen ligger, utgjør et ideelt miljø for «spredning av mygg fordi det ligger i nærheten av områder med flom og rikelig vegetasjon, i tillegg til noen nærliggende vannmasser som er forurenset. Det har også med værforholdene å gjøre».