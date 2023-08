Finansdepartementet på Grønland har kunngjort at planene om å innføre havneavgift for cruisepassasjerer er framskyndet med ett år.

Den nye passasjeravgiften og de fordoblede havneavgiftene vil minst tilføre Grønland 10 millioner danske kroner. Grønlands regjering, Naalakkersuisut, sier pengene skal brukes på vedlikehold av havnene, skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge Standby.dk får kommunene på Grønland også anledning til å kreve inn et miljø- og vedligeholdelsesgebyr fra cruiseoperatørene. Det alene anslås å gi kommunene inntekter på rundt 15 millioner danske kroner.

Passasjeravgiften fra cruiseturister skal blant annet brukes til å vedlikeholde stier på Grønland. Som her rundt Ilulissat Foto: Colourbox

-Alle må stille opp



Visit Greenland opplyser at Grønland i år forventer opp mot 700 anløp av cruiseskip.

– Flere av cruiseskipene ventes å ha over 2000 passasjerer ombord, enkelte vil komme med over 3000 passasjerer. Det stiller krav til anløpshavnene. Det er viktig at ikke bare turistnæringen står klar til å ta imot passasjerene, men at hele samfunnet er giret til det på alle nivåer. Det gjelder både toalettfasiliteter, varer, stier og veier og alle andre serviceytelser, sier direktør Anne Nivíka Grødem i Visit Greenland.