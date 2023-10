Reiseoperatøren Tui lanserer værgaranti til nordiske kunder. Sverige er først ut, men om ikke altfor lenge blir værgaranti innført også for norske, danske og finske gjester.

Det betyr penger tilbake dersom været skulle ødelegge ferieforventningene.

– Vi kan selvsagt ikke kontrollere været på reisemålene våre, men værgarantien betyr at gjestene våre ikke får ferien ødelagt av regn. Kompensasjonen utbetales samme dag, noe som betyr at man kan bruke pengene på andre aktiviteter som for eksempel museumsbesøk eller shopping, sier Tommy Serban, kommersiell direktør hos Tui i Norden, i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Når du bestiller en sol og badeferie, er det nesten bare en ting som garantert ødelegger opplevelsen, nemlig regn. TUI er nå først ute med å lansere en værgaranti på utvalgte pakkereiser. Foto: TUI

Forsikring mot dårlig vær



Værgarantien er en forsikring mot dårlig vær på reisemålet. Den gir deg penger tilbake, hvis det regner.

Værgarantien lanseres i samarbeid med techselskapet Sensible Weather. I praksis betyr det at du kan legge til værgaranti, når du bestiller reisen din.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kostnaden beregnes ut i fra værprognosen der hotellet ditt ligger.

– Et plaster på såret

Sier værprognosen at det skal komme 1,5 millimeter nedbør per time eller mer, i minst to timer, aktiveres garantien automatisk, og du får tilbake penger samme dag. Reisens totalkostnad avgjør hvor mye penger du får igjen. Tanken bak er at det skal være enklest mulig å få penger refundert gjennom værgarantien.

– Jeg har faktisk hatt en del uflaks med været på ferie, så det er moro at vi kan tilby et plaster på såret til gjestene våre, hvis det skulle skje. Man kan ha uflaks, selv på det mest solsikre reisemålet, sier kommunikasjonssjef i Tui Norge, Anne Mørk-Løwengreen, i pressemeldingen.