Fornøyelsesparken i Gøteborg, som nylig ble kåret til «Best of the Best» i den prestisjetunge utmerkelsen Park World Excellence Awards 2023, lover aktiviteter for både store og små, tøffinger og pyser.

Hele parken forvandles til et gigantisk spenningsområde med ubehagelige skapninger, spøkelseshus, zombier og 110 tonn gresskar.

Premiæren på skrekkopplevelsene kan oppleves allerede siste helg av høstferien.

I løpet av halloween skjer det noe for enhver smak på Liseberg. Foto: Stefan Karlberg

Positiv skrekk



– Under Halloween på Liseberg forvandles hele parken til en fargerik høststorm med både ugagn, kos, og skikkelig skumle opplevelser. Her er det virkelig noe for enhver smak, alt fra mystiske godteeventyr til skrekk og frysninger, sier Lotta Carlsbogård, leder for Sesonger & Events i en pressemelding fra Opplev Sverige.

Forskere fra Recreational Fear Lab ved Universitetet i Århus har kommet fram til at skrekk under kontrollerte former kan ha en rekke positive psykologiske effekter.

Skrekkvaksine

Det kan faktisk være bra å leke med redselen ved å for eksempel se på en skrekkfilm eller utsette oss for andre skremmende opplevelser. Den formen for underholdning kan fungere som en slags skrekkvaksine som bygger opp en motstandskraft mot stress og angst.

Sammen med forskere fra Recreational Fear Lab på Universitetet i Århus, skal Liseberg finne den perfekte balansen mellom det som er gøy og det som er ubehagelig gjennom et eksperiment som de kaller «The Peak Fear Experiment».