Jomfruturen til Finnsirius går fra Naantandal (Nådendal) i Finland via Långnäs til Kapellskär i Sverige.

I fremtiden skal Finnsirius seile denne ruten om kvelden, mens søsterskipet Finnswan skal seile morgenruten. Turen tar ni timer.

– Finnsirius er uten tvil det mest interessante passasjerskipet på ruten mellom Finland og Sverige om høsten. Finnsirius har panoramavinduer over alt, så du kan føle sjøen og skjærgårdsånden underveis, sier Marco Palmu, leder for passasjerservicen i Finnlines i en pressemelding.

– Finnlines nye skip blir også de raskeste som trafikkerer denne ruten, sier han.

Innføringen av Superstar-skipene betyr en kraftig oppgradering av lugarer, restauranter og andre underholdningstilbud ombord. Finnsirius ble bygget ved et verft i Weihai, Kina. Det er 235 meter langt, har plass til 1100 passasjerer, 200 personbiler og 250 lastebiler.

Østersjøens nye dronning - Finnsirius. Foto: Finnlines

Restaurant for kjæledyr



Skipet er bygget med 323 lugarer i ulike klasser for de reisende, samt en rekke andre fasiliteter som kan benyttes under overfartene.

For eksempel har reisende som har med seg kjæledyr et eget inngjerdet lufte-område på dekke, og det er også anledning for kjæledyrene å spise sammen med sine eiere i en avdeling i en av de syv restaurantene ombord.

På det nye skipet vil passasjerene få muligheten til å se havet selv fra en innglasset terrasse, akkurat som den er utstyrt med et spa-område med utendørs jacuzzi, yogastudio og treningssenter.