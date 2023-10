En håndfull steder har opplevd en bemerkelsesverdig økning i etterspørselen denne høsten.

Særlig den greske perlen Lefkas har gått til topps på popularitets-skalaen. Men også Singapore og den sjarmerende polske byen Gdansk har blomstret.

Økt reiselyst har fått nordmenn til å søke seg til nye ferieperler. Ifølge fersk statistikk fra reisebyrået Ticket har enkelte destinasjoner økt kraftig i popularitet, og på førsteplass troner den greske paradisøya Lefkas, med en forbløffende økning på hele 266 prosent.

Lefkas, med sine uimotståelige solnedganger og pittoreske landsbyer, har virkelig fanget hjertene til mange reisende.

Ti på topp akkurat nå



Ifølge Ellen Wolff Andresen hos Ticket er det den unike kombinasjonen av krystallklart vann, de hvite husene som klamrer seg til klippene og den romantiske atmosfæren som gjør Lefkas så uimotståelig. I tillegg har øyas restauranter og uteliv tiltrukket seg kultur- og matelskere fra hele verden.

– Det er tydelig at mange er på jakt etter nye og spennende opplevelser etter en tid med begrensninger og restriksjoner. Lefkas byr på et fantastisk miljø og en flott mulighet for avslapning så jeg forventer at denne øya vil fortsette å stå høyt på ønskelisten, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og administrasjonssjef i Ticket i en pressemelding.

Hit vil vi akkurat nå:

Lefkas – +266 prosent Singapore – +230 prosent Rio de Janeiro – +228 prosent Paros – +200 prosent Bari – +183 prosent Gold Coast – +150 prosent Maldivene – +150 prosent Gdansk – +136 prosent Brindisi – +133 prosent Skopje – +127 prosent

Kilde: Ticket bookingstatistikk, reiser med avreisedato 2023 sammenlignet med 2019.