Den svenske bilorganisasjonen Riksförbundet M Sverige har utpekt den beste rasteplassen i hvert fylke (län) i landet basert på tilgjengelighet, sikkerhet, utstyr, funksjonalitet og vedlikehold.

I 2021 ble over 300 rasteplasser rundt om i Sverige vurdert. Hver rasteplass inspekteres to ganger per sesong og vurderes ut fra parkerings- og oppstillingsmuligheter, sikkerhet, toaletter, lekeapparater, turstier, belysning og skilting. Vedlikehold, renhold og hygiene på rasteplassene er også gjennomgått.

Riksförbundet M Sverige utpeker hvert år sveriges beste rasteplasser for veifarende. Foto: Riksförbundet M Sverige

- Like farlig som fyllekjøring



Der M's vei-ombud finner mangler ved kontrollene, meldes feil til Trafikverket eller til entreprenøren som styrer driften slik at eventuelle mangler kan utbedres. Trafikverket har en egen karttjeneste over alle rasteplasser langs svenske veier.

Trygge og godt vedlikeholdte rasteplasser er viktig for trafikksikkerheten fordi de inviterer til pauser.

- En sliten sjåfør er like farlig som en fyllekjører. De beste hvileplassene i hvert fylke får oppsatt skilt med teksten «Länets bästa rastplass», skriver Riksförbundet M i en pressemelding.

Tretthet er en medvirkende årsak til rundt én av fem trafikkulykker i Sverige.

Brofästet Senoren i Karlskrona - en av Sveriges beste rasteplasser. Foto: Visit Karlskrona

Sveriges beste rasteplasser



Uppsala: Mora Stenar

Stockholm: Stora Väsby

Västerbotten: Vojmån

Norrbotten: Jävre Södra

Södermanland: Sillekrog

Östergötland: Vida Vättern

Jönköping: Hörle södergående

Kronoberg: Innaren

Kalmar: Botorpström och Långsjön

Gotland: Träffpunkt Gotland

Blekinge: Senoren

Skåne: Ekerödsrasten och Stoby

Halland: Snapparp

Västra Götaland: Ljungskile

Värmland: Ransäter

Örebro: Björnfallet

Västmanland: Högsjön

Dalarna: Långsjön

Gävleborg: Näsbysjön

Västernorrland: Skuleberget

Jämtland: Strömsund