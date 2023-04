GÖTEBORG: Fornøyelsesparken byr på familiehotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel, og den nye attraksjonen Luna i jubileumsåret.

I anledning 100-årsdagen, har Liseberg investert nærmere 2,5 milliarder kroner for å bygge ut parken, med blant annet nytt hotell og badelandet Oceana som åpner i 2024.

– Vår ambisjon er å bli en av verdens største reisemål for glede og moro. Med de nyhetene som vi presenterer for 100-årsjubileet, og med badelandet Oceana neste år, blir vi i enda større grad et helårlig reisemål. Vi er på en reise mot å bli en året-rundt-destinasjon, sier Andreas Andersen, administrerende direktør for Liseberg, i en pressemelding.

Rekordmange nordmenn



Liseberg er en av Nordens mest besøkte og populære fornøyelsesparker, og aldri før har så mange nordmenn reist til Gøteborg og Liseberg.

2022 ble et rekordår med flere norske besøkere i den vestsvenske byen enn noensinne. Statistikken landet på nærmere 330.000 norske gjestenetter i fjor, sammenlignet med tidligere rekord på 292.000 norske gjestenetter i 2017.

Det nye Liseberg Grand Curiosa Hotel er inspirert av det eventyrlystne paret Agnes og Herr Dvaler som levde i Gøteborg på 1700-tallet. Foto: Liseberg AB

Magisk hotell midt i parken

Blant årets nyheter finner du Lisebergs nye familiehotell – Liseberg Grand Curiosa Hotel som er innredet med inspirasjon fra det eventyrlystne paret – Agnes og Herr Dvaler som levde i Gøteborg på 1700-tallet.

Gjennom kontakter i Ostindiske kompaniet reiste Agnes til fjern og nær, og fra sine mange langturer samlet Agnes kuriositeter, merkverdigheter og magiske gjenstander.

På hotellet får du oppleve magien fra Agnes sine fortellinger om seilaser på brusende mørke hav og fortryllende eventyr. Hotellet har blant annet 457 familierom, restaurant i første etasje, bistro på taket med utsikt over parken og hele byen, en morsom karusell fra 1923, og en sklie mellom andre og tredje etasje i huset.

Liseberg Luna - Den nye attraksjonen Luna på Liseberg. Foto: Quarry Fold Studio Liseberg

Luna – til månen og tilbake

I fjor åpnet det nye området Luna Park.

Berg-og-dal-banen Luna, som er på plass til årets sesongåpning, er den tredje i rekken – og den største attraksjonen i denne seksjonen av parken. Luna er en såkalt Family Boomerang hvor toget trekkes tilbake, for å skytes av gårde i 68 km/t langs den 242 meter lange banen, helt til toget når den 33,5 meter høye toppen. Deretter rekylerer toget tilbake langs skinnene, med en total kjøretid på rundt ett minutt.

– Dette er en berg-og-dal-bane for hele familien, men samtidig en farts-og adrenalinfylt opplevelse. Jeg vil kanskje si at denne banen er for de barna som ikke er helt klare for å kjøre Balder, men som gjerne vil bryne seg på noen av parkens litt heftigere attraksjoner, sier Daniel Lindberg, leder for Lisebergs attraksjonsvirksomhet.