De to selskapene lanserer tre reiser langs Grønland-kysten om bord på Arctic Umiaq Lines tradisjonsrike kystskip MS «Sarfaq Ittuk» - kjent som «Grønlands hurtigrute».

Siden det ikke er noen veier som knytter bosetningene sammen på Grønland, har Arctic Umiaq Lines seilinger vært en livslinje i 250 år på samme måte som Hurtigruten har vært det for deler av Kyst-Norge siden 1893.

- Det ferske samarbeidet mellom selskapene gir en eksklusiv og unik mulighet for gjester som ønsker å komme tett på de små lokalsamfunnene langs Grønlands vestkyst, heter det fra Hurtigruten Norge.





Turistene blir små blant isfjellene i Ilulissat på Grønland. Foto: Marsel van Oosten / Hurtigruten Norge

Driver med det samme



– Vi er svært stolte av vårt samarbeid med Hurtigruten Norge. Mens Arctic Umiaq Line fortsatt skal betjene våre lokale samfunn, tar vi samtidig ledelsen i utviklingen av en bærekraftig turistindustri her på Grønland.

Administrerende direktør Jens-Jakob Sandgreen i Arctic Umiaq Line (AUL)

Vi ønsker ikke bare internasjonale gjester velkommen, men vi vil sikre lokal verdiskaping gjennom utflukter, overnattinger og måltider gjennom tett samarbeid med lokale småbedrifter og gründere, sier administrerende direktør Jens-Jakob Sandgreen i Arctic Umiaq Line (AUL) i en pressemelding.

Arctic Umiaq Line driver rutetrafikk med ett skip som seiler mellom Nuuk og en rekke byer og bygder både nord og sør for den grønlandske hovedstaden, på samme måte som Hurtigruten seiler mellom 34 havner fra Bergen i sør til Kirkenes i nord.

– Vi er to selskap som driver med det samme, bare på forskjellige steder i verden. Derfor er vi veldig glad for at vi kan bidra med vår ekspertise innen reiselivet med å utvikle og selge disse reisene, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.

Reisene tilbys og drives av Arctic Umiaq Line, mens Hurtigruten Norge har bidratt til å utvikle programmet og vil selge turene gjennom sitt globale salgsnettverk.





Passasjerene ombord på den grønlandske hurtigruten Sarfaq Ittuk kommer tett på samfunnene og folkene. Foto: Lisa Germany / Visit Greenland

Nye flyplasser



Det er planlagt å åpne tre nye flyplasser på Grønlands vestkyst i 2024 og 2025, to av dem med internasjonal trafikk. Det gir både enestående mulighet for autentisk opplevelser, men også noen utfordringer.

Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge. Foto: Espen Mills / Hurtigruten Norge

– Vår lange historikk med å drifte kystruten gir oss erfaringen som trengs for å verdsette det unike med kysten og menneskene som bor der, samtidig som vi skaper enestående opplevelser for våre gjester. Gjennom vårt omfattende globale nettverk håper vi å bidra til at flere kan få oppleve Grønland med Arctic Umiaq Line, sier Felin.

– Våre seilaser handler like mye om de menneskene du møter som om de stedene du ser. Dette er autentiske seilaser der ni av ti av Arctic Umiaq Lines årlige passasjerer er lokale grønlendere, sier Sandgreen.

Grønlandsreisene



Gjennom de tre nyutviklede tilbudene vil gjestene seile sammen med de mange lokale grønlandske passasjerene og engelsktalende guide. Det gir en innsikt i samfunnslivet og kystkulturen i de avsidesliggende områder på Grønland.

• Grønlandsreisen: Den 14 netter lange Grønlandsreisen er den definitive opplevelsen av Grønlands om bord på samme skip som brukes av lokale grønlendere for å seile både til det sørlige og det nordlige Grønland.

• Reisen til Nord-Grønland: Den åtte netter lange Nord-Grønland-reisen går fra hovedstaden Nuuk til Uummannaq-øya gjennom Evighetsfjorden og besøker blant annet verdensarven i Isfjorden ved Ilulissat i Diskobukten.

• Reisen til Sør-Grønland: Den seks netter lange Sør-Grønland-reisen starter med en natt med «glamping» på Camp Kangiusaq ved fjordene rundt Nuuk, deretter en overnatting i UNESCO-listet Igaliku, og videre til Qaqortoq.

