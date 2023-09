Et par om bord på et easyJet-fly ble tatt på fersken av en sjokkert flyvert og sjokkerte passasjerer midt i akten på flyets toalett, ifølge opptak som er lagt ut på sosiale medier.

Da den nølende flyverten åpnet døren til toalettet, så det ut til at det halvkledde paret var godt opptatt med mannen bak kvinnen, ifølge en video som er lagt ut på X, tidligere Twitter.

Se video:Tatt på fersken:

Smalt igjen døren

Mannen grep raskt tak i baderomsdøren og lukket den mens de andre passasjerene lo og ropte.

«Herregud», utbrøt en passasjer mens hun holdt seg for munnen i vantro.

En annen passasjer holdt seg for ansiktet med hendene etter det forbløffende øyeblikket.

Ansatte i easyJet bekrefter at hendelsen skjedde 8. september etter at flyet hadde lettet fra Storbritannia.

Politiet ble varslet, men det er ukjent om det ble foretatt noen arrestasjoner.

«Vi kan bekrefte at dette flyet fra Luton til Ibiza ble møtt av politiet ved ankomst på grunn av oppførselen til to passasjerer om bord», opplyser flyselskapet, skriver New York Post.

Skandaløst

Brukerne på sosiale medier virket like underholdt som passasjerene om bord.

«Hvor er del 2? Jeg må se dem gå ut», skriver en bruker med en emoji med ett leende ansikt.

«Hvor er deres Walk of Shame?», spør en annen.

«Blir med i Mile High-klubben på easyJet», skrev en annen X-bruker. «Skandaløs innsats».

«Håper det ikke var piloten!», melder en annen.