På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september.

– Retten til å tenne bål i skog og mark er en viktig del av allemannsretten. Så lenge man viser bålvett og er obs på skogbrannfare, er det bare å komme seg ut, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Selv om det generelle bålforbudet er opphevet, må man alltid være obs på at det kan være utvidet forbud i områder der det har vært lite nedbør. Det er uansett fortsatt viktig å ta visse forholdsregler før man tenner opp bål.



– Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vær obs på vær- og vindforhold, og slukk godt etter deg. I tørre perioder med stor skogbrannfare kan kommunene innføre lokale forbud, også nå på høst- og vinterstid.

Du bør også alltid ha egnede slukkemidler tilgjengelig, og sørge for at bålet ikke er større enn at du har kontroll på det.

Tips til trygg bålbrenning:

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.

Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.

(Kilde: DSB)

Med litt hjemmearbeid først kan du servere den flotteste rabarbrapaien langt til skogs - finishen tar du over bålet. Foto: John Hobberstad / Bergans

Hurra for bålmaten



Og når det først er lov til å tenne bål, utvider det også muligheten for hva slags mat du kan nyte på turen.

Bare fantasien setter grenser, og gjør du unna noen forberedelser hjemme kan du diske opp med de lekreste rettene i skog og hei og strand og vannkant.

Her har vi samlet noen ideer og oppskrifter:

Bakt potet på bål med litt til - enkelt og greit! Foto: John Hobberstad / Bergans

Tips: Slik bygger du et bra bål for matlaging

* Finn et flatt underlag og legg noen steiner i en ring for å hindre spredning.

* Begynn med to store kubber i cirka lik høyde nederst, bygg så opp med to nye kubber som du legger motsatt vei.

* Bruk tennposer eller tørkvist til å fyre opp fra toppen.

* Avslutt med å legge 3 kubber øverst over flammene.

* Bålet vil nå brenne nedover og tar dermed lenger tid å brenne ut samtidig som du har flate kubber å sette stekepannen og kjelen på.

(Kilde: Bergans)