Regnflukt til Syden i sommer

- I år bød ikke den norske sommeren på mye for dem som hadde ferie i juli og august, og dette har nok helt klart påvirket økningen i bestillinger av solreiser som vi har sett, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket i en pressemelding.

Ifølge Tickets bookingstatistikk fikk reisene et betydelig løft i sommermånedene. I juli var salget 31 prosent høyere enn på samme tid i fjor og det ble også bestilt 25 prosent flere reiser enn i mai i år, noe som tyder på økt etterspørsel etter restplasser til solen. Dette viser et sterkt ønske om ønsket om å rømme fra den regnfulle sommeren til en ferie med garantert sol og varme.

Tall fra flyselskapet KLM viser den samme tendensen.

Artikkelen fortsetter under bildet



Alicante var mest populært reisemål for Tickets kunder i sommer Foto: Norwegian

Favorittreisemål 2023



– Jeg tror mange forventet en varm sommer, som vi leste mye om i nyhetene, men når den likevel ikke kom så valgte folk i stedet å dra sørover for å sikre seg sol i sommer, sier Ellen Wolff Andresen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hit reiste Tickets kunder i sommer: (Tall i parentes er plasseringen i 2022.)

Alicante (1) Mallorca (2) Split (Ny) Bangkok (4) Kreta (6) London (3) Malaga (7) Nice (8) Barcelona (Ny) Antalya (5)

(Kilde: Tickets bookingsstatistikk, reiser med avreise i sommermånedene, sammenliknet med samme periode i 2022.)

Artikkelen fortsetter under bildet



En analyse fra flyselskapet KLM viser en stor økning i reising innenfor Europa i stedet for mer fjerntliggende destinasjoner. 80 prosent av flypassasjerene velger å holde seg innenfor Europas grenser, som her i Split, Kroatia. Foto: KLM

Reiser oftere men kortere



Samtidig viser en ny analyse fra flyselskapet KLM at nordmenn velger kortere reiser innenfor Europa fremfor lange ferieturer til fjerne destinasjoner. Undersøkelsen viser også at svenskene og danskene har endret reiseatferden sin som oss.

Selv om skandinavere nå reiser like ofte som før pandemien, observerer KLM betydelige endringer i reisevanene.

Analysen viser en stor økning i reising innenfor Europa i stedet for mer fjerntliggende destinasjoner. 80 prosent av flypassasjerene velger å holde seg innenfor Europas grenser. Split i Kroatia skiller seg ut med en økning på hele 50 prosent, og Spania og Portugal er fortsatt svært populære reisemål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Til en viss grad kan endringene skyldes ettervirkningene av pandemien, men vi tror også at det handler om de 3 V-ene: verdenssituasjonen, valuta og vær! Med økt økonomisk usikkerhet er interkontinentale reiser ikke like attraktive, samtidig som Europa kanskje oppfattes som et tryggere alternativ, sier Halvor Gløersen, salgsdirektør for AIR FRANCE og KLM i Norge i en pressemelding.

Selv lengden på reisene har endret seg. Kortere reiser øker mens lengre reiser minsker, noe som også indikerer viktigheten av trygghet under feriereiser.

- Her ser vi at langhelgsturene øker med ni prosent, helgereiser øker med fem prosent, og ukelange reiser øker med fire prosent. Derimot har månedslange reiser minsket med ni prosent, og andelen som er borte i tre uker har minsket med 12 prosent, melder KLM.