Etter en moderniseringsprosess som har pågått siden 2018, gjør turistattraksjonen Visit Carlsberg på Valby Bakke i København seg klar til å åpne dørene igjen for ølglade og historieinteresserte turister i desember måned.

Det var her J.C. og Carl Jacobsen i 1847 startet bryggerieventyret, og det er her den globale dansken fortsatt holder hus i København.

– Det skal gjøres under det nye navnet Home of Carlsberg og med en utstilling som under moderniseringen er tredoblet i størrelse fra 1000 kvadratmeter til 3000 kvadratmeter, opplyser Home of Carlsberg i en pressemelding.

Her vil turister kunne oppleve et historisk og fredet område med ny restaurant og bar, hestestall utstyrt med ekte levende bryggehester, en meget stor samling av historiske ølflasker, ølsmaking og omvisning i bryggeriets gamle kjellere.

Home of Carlsberg byr også på en gigantisk samling av historiske ølflasker, også fra Norge. Foto: Daniel Rasmussen / Carlsberg

Restaurant og museum



– Vi er utrolig glade for at vi endelig er klare til å åpne dørene til Home of Carlsberg. Vi har laget et område og en utstilling i internasjonal klasse som forteller et stykke unik dansk historie på helt nye måter. Det er et sted som omfavner historieinteresserte, ølentusiaster, arkitekturentusiaster og alle i mellom. Vi gleder oss til å bringe lokale og turister sammen om den historien, men også om de gode matopplevelsene, hyggen, kulturen, musikken og selvfølgelig smaken av verdens kanskje beste øl, sier den nye direktøren Tine Kastrup-Misir.

Hun tiltrådte stillingen i april 2023 og har med seg erfaring fra Wonderful Copenhagen.

Den nye utstillingen skal formidles blant annet ved hjelp av digitale elementer. Det gir et innblikk i alt fra ølets grunningredienser, Carlsbergs historie, siden bryggeriet åpnet i 1847 på toppen av Valby Bakke med blant annet familiefeider og vitenskapelige gjennombrudd, hvor Carlsberg for eksempel står bak oppfinnelsen av pH-skalaen.

Før utstillingen stengte i 2018 var Visit Carlsberg en spesielt populær turistattraksjon. I 2017 var besøkssenteret nummer 30 av 300 attraksjoner på VisitDenmarks attraksjonsliste, med 265 000 besøkende det året, skriver Turisme24.dk