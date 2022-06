FLASKER: - Dette er en innovasjon og et svært spennende utviklingsprosjekt. Om dette er framtidsflasken er for tidlig å si. Det gjenstår også en del arbeid før vi er klare for å presentere den endelige flasken for markedet, sier bærekraftansvarlig i Ringnes, Emma Bjørke i en pressemelding.

Det er produsert opp 8000 flasker av det vi kaller 2.0-versjonen av flasken, hvorav 200 av disse er kommet til Norge. Utviklingen av trefiberflasken startet i 2015.

Emma Bjørke Foto: Kilian Munch

Biobasert plast og trefiber

– Gjeldende versjon består av 45 % biobasert plast – såkalt PEF-polymerforing. Det ytre skallet består av trefiber (55%). Dette gjør flasken helt biobasert, bortsett fra korken som foreløpig er laget av aluminium, sier Bjørke.

Men hvorfor er det ikke utelukkende en flaske av trefiber?

– Det korte svaret er at dette handler om å sikre kvaliteten på ølet. For å holde ølet like friskt og smakfullt i opptil seks måneder er det helt nødvendig å legge til en barriere mellom væsken og flaskens papirlignende ytre skall. Hun understreker at PEF-plasten er utelukkende fremstilt av fornybare, biobaserte råvarer. – Den kan holde på karbondioksid bedre enn den vanlige plastflasken (PET), så både miljøet og ølet vårt kan dra nytte av denne løsningen. Flaskens ytre skall av trefiber bidrar til å holde ølet kaldere lenger på grunn av bedre isolerende egenskaper enn foreksempel bokser eller glassflasker, fortsetter hun.

Neste generasjon under utvikling

Carlsberg og partnere jobber nå med å presentere en ny og enda bedre versjon av flasken, versjon 3.0.

– Veien videre handler om å gjøre den indre PEF-plastbarrieren så tynn som mulig. Konkret jobbes det for å redusere bruken av PEF-plast fra dagens 18 gram til 5 gram per flaske. I tillegg er målet å erstatte aluminiumskorken med et biobasert alternativ, avslutter Bjørke.