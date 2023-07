Den norske nettavisen Canariajournalen publiserer listen over hva serveringsstedene absolutt ikke har lov til, og hva du bør se opp for hvis du vil unngå ubehagelige overraskelser på regningen.

– Serveringssteder står ellers fritt til å lage sine egne regler, så lenge de ikke er diskriminerende, basert på rase, kjønn eller religion, eller bryter spesifikke lover og regler. En annen sak er hva de kan tillate seg uten at det bryter med det vi kunder anser som god praksis, og som kan gi oss en dårlig opplevelse, skriver avisen.

Et festlig lag med spansk tapasbord kan fort bli uoversiktelig. Men alt skal stå på regningen til slutt. Foto: Colourbox

Mange måter å lure gjestene på

De fleste restaurantene følger lover og regler. Men forbrukerorganisasjonen har registrert mange spesielle klager.







Canariajournalen lister opp ulovligheter og gråsone-tilfeller. Her er noen av dem:

Det er ulovlig å oppgi priser uten moms, og legge til momsen på regningen, men det blir praktisert enkelte steder likevel.

Det er ulovlig å automatisk legge til tips på regningen uten at kunden frivillig har bedt om det. Obligatorisk tips er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å kreve betaling med kort, kontanter skal også kunne brukes.

Det er forbudt å ta betalt for kranvann. Det finnes likevel serveringssteder som ulovlig krever at du kjøper flaskevann, eller tar seg betalt for kranvannet.

Hvis de skal ta betalt for tilbehør som brød, smør, sukker, kaffemelk, isbiter og slikt, skal det være ført opp med egen pris i menyen.

Det er ikke tillatt å kun ha menyer som kan tas frem av kundene via QR-koder. Fysiske menyer med priser skal være synlig i lokalet.

Serveringsstedene kan selv bestemme om de vil ta betalt for bruk av toalettene.



Restaurantene kan ikke ta ekstra betalt for reservasjoner. Forhåndsbetalt beløp må trekkes fra totalbeløpet på regningen.

Det er tillatt å ta en egen sum for servering ved bordene, inne og ute, i stedet for ved bardisken. Men beløpet skal stå oppført i menyen og informasjonen må være synlig i lokalet. Summen skal ligge som et eget punkt på regningen.

Spanske restauranter kan kreve ekstra betalt for å servere ved bordene ute eller inne, men det skal være opplyst om det. Her fra Bar Nestor i San Sebastian. Foto: Tor Strand / ABC Nyheter

Slik klager du på restaurantregningen



Alle serveringssteder er pålagt å ha et klageskjema tilgjengelig for kunder. Hvis du spør etter dette må de gi deg det, akkurat som i butikker.

Forbrukerorganisasjonen anbefaler at du fyller ut klageskjemaet og leverer det inn eller kontakter det lokale forbrukerkontoret (Oficinas municipales de información al consumidor, O.M.I.C). En klage som kommer inn til forbrukerkontorene, vil starte en administrativ prosedyre som kan resultere i at det blir gjort en inspeksjon, men det vil ikke føre til at du får kompensasjon for eventuelle tap og skader du er påført.

– OCU oppfordrer til å dokumentere med bilder, kvitteringer eller andre relevante ting hvis du vil legge frem krav overfor serveringsstedet, ellers blir ikke klagen godtatt, skriver Canariajournalen.