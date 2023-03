DALARNA: Årets sesong i Idre Himmelfjäll i svenske Dalarna byr på flere overnattingsmuligheter, ny restaurant og fokus på samisk kultur.

Det nyeste skianlegget i Sverige består nå av ni heiser og 23 løyper ned det 323 meter høye fjellet.

– Med årets satsinger blir vi en mer komplett destination hvor gjestene kan føle seg velkommen til de ordentlige fjellene og får møte den lokale kulturen, uttalte administrerende direktør Torbjörn Wallin ved Idre Himmelfjäll i en pressemelding ved sesongstart.

Idre Himmelfjäll ble innviet i desember 2019. Det er det første nye skianlegget i Sverige på 30 år. Foto: Ulf Palm

Satser milliarder på skiturisme



Blant de nye tilbudene i anleggets tredje sesong er restauranten ”Mossas kåta”, en samisk tømmerkoie hvor Mattias Jonsson fra Idre Sameby informerer om samisk kultur og reinnæring og ladestasjoner for elbiler. De har også åpnet skiløypene Fjället runt - en løype på 17 kilometer som er anlagt sammen med Idre Fjälls løypesystem.

Idre Himmelfjäll er den første satsingen på et stort skianlegg i Sverige på over 30 år. Til nå er det brukt nærmere to milliarder kroner på løyper, heiser, overnattingsplasser, infrastruktur og service.

Idre er et tettsted i Älvdalen kommune i Dalarnas ved Idresjön, 30 kilometer nordvest for Särna. Ved skidestinasjonen er også tomtområdet Cressida hvor det bygges fjellhytter, tomannsboliger og større leilighetskomplekser.