Det går mot bedre bagasjetider for flyreisende med Japan Airlines til Tokyo. De oppfordrer nå sine passasjerer til å droppe koffertene med klær, og heller leie klær som du får ved ankomst.

Klærne er enten gjenbruk eller kommer fra klesprodusentenes overskuddslagre. Du velger selv enkelt hvilke klær du ønsker å bære under Japanoppholdet. Alt skjer gjennom JALs nettsider i kampanjen "Any wear, Anywhere", og blir levert på hotellet du skal bo på.

Utvalget du kan velge i, passer til ulike aktiviteter du har tenkt å delta på. Klessettene koster fra 300 til 500 kroner å leie.

Når du er ferdig med Japan-oppholdet ditt, enten det er ferie eller forretningsreise, leverer du bare klærne inn til hotellet ved avreise.

I stedet for å ha med egen bagasje, kan du forhåndsleie klær som blir utlevert i Japan om du reiser med Japan Airlines. Kampanjen Any Wear, Anywhere er bygget på gjenbruksklær og fra overskuddslagre. Foto: Japan Airlines

Overskudd og gjenbruk



Tjenesten er utviklet av handels- og investeringsselskapet Sumitomo Corporation, og har nettopp blitt lansert for en prøveperiode som varer til 31. august neste år. I løpet av perioden vil selskapet i samarbeid med Japan Airlines vurdere hvordan konseptet fungerer i praksis.

– Vårt mål er å skape en mulighet for reisende til å benytte seg av lokale alternativer i forhold til deres klær, mat og overnatting, og gjennom dette kan vi gjøre både ferier og forretningsreiser mer bærekraftige enn i dag, forklarer Sumitomo Corporation ifølge StandBy.dk

Det koster krefter (drivstoff) å frakte tonnevis med bagasje jorda rundt med fly. Japan Airlines forsøker å gjøre noe med det - ved å leie ut klær til turister som kommer til Japan. Foto: Japan Airlines

Måler redusert CO 2 -utslipp



Mens Sumitomo Corporation står for det praktiske i opplegget, skal Japan Airlines kartlegge hvilken effekt dette har på vekt og CO 2 -utslipp ved flyvningene.

Japan Airlines har allerede regnet ut at man ved å ha med 10 kilo mindre bagasje på en flytur fra New York til Tokyo sparer 7,5 kilo CO 2 fordi flyene må bruke mer drivstoff for å frakte bagasjen.

7,5 kilo CO 2 tilsvarer på sin side det man ville spart klimaet for ved å forby bruk av hårføner i ti minutter daglig – i hele 78 dager, mener JAL.

Flyselskapet viser også til at hver og en av oss har 7,5 klesplagg som ikke er blitt brukt i løpet av et helt år, og at 66 prosent av verdens klesproduksjon havner på søppelfyllinga eller i forbrenningsovner.