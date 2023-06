Embraers Eve Air Mobility (Eve) og Widerøe Zero har utvidet sitt partnerskap gjennom en intensjonsavtale for inntil 50 elektriske helikopterfly (eVTOL).

Avtalen markerer en tydelig milepæl i Widerøe Zeros arbeid mot en utslippsfri luftfart, som ett av flere aktuelle nullutslippsfly for Norge.



– Godt tilleggsalternativ

– Vi ser frem til et enda tettere samarbeid med Eve i årene som kommer. Denne typen helikopterfly vil være et godt tilleggsalternativ, spesielt til og fra mindre øysamfunn med begrenset transporttilbud, sier Andreas Aks, administrerende direktør i Widerøe Zero AS i en pressemelding.

Widerøe Zero ble tidligere i år tildelt forskningsmidler for å finne driftskonsepter for både et ni-seters fly og et helikopterfly (eVTOL).

Slik ser Embraers Eve Air Mobility (Eve) og Widerøe Zero for seg de nye el-helikopterflyene over Lysefjorden. Foto: Widerøe Zero

Klare fra 2027



Det utvidede samarbeidet med Eve vil akselerere dette forskningsarbeidet og se nærmere på hvorvidt et slikt konsept vil kunne egne seg for Norge. Denne typen helikopterfly vil kunne knytte de mindre øysamfunnene sammen med de nærliggende byene, og vil i så måte være et effektivt alternativ sammenlignet med andre transportformer. Flytypen vil heller ikke være avhengig av like mye infrastruktur som de større flyene.

Eve tar sikte på at helikopterflyene skal være klare og sertifisert for passasjertrafikk allerede i 2027.

Dette er imidlertid bare ett av flere konsepter Widerøe Zero utforsker. Parallelt med Eve-samarbeidet jobber de også med å finne et egnet alternativ for nullutslippsfly som kan opereres på det norske kortbanenettet for Widerøes Flyveselskap.