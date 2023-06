- Det var en forrykende interesse for å reservere sete på de første flightene med elfly 2028 – veldig moro! skriver presseavdelingen i SAS i en epost til ABC Nyheter.

Flyselskapet har som ambisjon å sette elektriske fly inn i kommersiell ruteflyvning i Norge, Sverige og Danmark i 2028.

Det skal markeres med tre innenriks spesialflyvninger - en i hvert av landene. Det var til disse flyvningene det ble lagt ut mulighet til plassreservasjoner på. Etter kort tid kom beskjeden om at det ike lenger fantes ledige seter i noen av landene.

Men man kunne registrere epostadressen for fremtidig informasjon.

- Betyr det at det er mulig å sette seg på venteliste i tilfelle frafall?

- Man kan registrere seg for å få seneste oppdateringene via nyhetsbrev på veien videre mot elflyvningene, men det er ikke en direkte venteliste sånn sett, svarer presseavdelingen i SAS.

Hvor lang flyvningen blir, er ikke SAS i stand til å si i dag. Det kommer blant annet an på hvilken flytype som er klar til å settes inn som elfly i rute i 2028.

Prisen for de første elflyvningene var satt til 1946 kroner uansett om du betaler med norske, svenske eller danske. Prisen er et lite nikk til året da SAS begynte å fly.

77 år senere er SAS’ mål et netto nullutslipp innen 2050.

– Videreføring av pionerånden



– For å nå dette målet, vil selskapet ta del i den teknologiske utviklingen som elektrifiserte fly representerer, heter det i en melding fra SAS.

– Siden oppstarten i 1946, har SAS vært en av pionerene i luftfarten og var eksempelvis det første kommersielle flyselskapet til å fly over Nordpolen, noe som forkortet flytiden mellom kontinentene betydelig. For denne banebrytende aktiviteten mottok SAS Columbus-prisen. Det faktum at vi nå kan invitere passasjerene våre med på den neste store milepælen for flyvningens fremtid, er en naturlig videreføring av pionerånden og et betydelig skritt på reisen mot en luftfart med lavere utslipp, sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS, i pressemeldingen.

Viktige milepæler for SAS



2019: partnerskap med Airbus for å bane vei for storskalabruk av lav- og nullutslipps fly.

2019: SAS samarbeider med Heart Aerospace for å fremme utviklingen av elektriske fly. I september 2022 signerte vi et Letter of Support for deres nye elektriske ES-30 i vår regionale flåte.

2030: 50 % støyreduksjon sammenlignet med 2010

2030: Bærekraftig flydrivstoff tilsvarende SAS’ innenlandsproduksjon i Norge, Sverige og Danmark

2050: Netto null karbonutslipp i tråd med IATAs oppdaterte ambisjon