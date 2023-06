Tyskernes interesse for Norge har alltid vært høy, og interessen for Lofoten og Vesterålen har økt betraktelig. Nå kommer den første regulære ruteflyvningen med Eurowings Discover mellom Frankfurt og flyplassen på Evenes.

- Dette knytter regionen tettere sammen med omverdenen, og vil styrke både interesse og de allerede etablerte reisestrømmene. For den norske turistnæringen er alle direkteruter som binder Norge sammen med verden av stor verdi, og relevante direkteruter er avgjørende for bransjen.Tyskland er et av de viktige markedene for reiser til Norge og til Nord-Norge.

Den nye ruten øker tilgjengeligheten og styrker rutetilbudet til det tyske markedet, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor, i en pressemelding.

Vegeir Selboe, Markedsansvarlig Destination Lofoten, Martin Langaas leder ruteutvikling Avinor, Nina Julianne Jensen, forretningsutvikler Avinor Foto: Avinor

Mere Lofoten



Destination Lofoten har samarbeidet med Avinor om ruteutvikling på vegne av hele Hålogaland regionen, i fire år. Arbeidet er koordinert med Visit Harstad, Visit Vesterålen og Visit Narvik.

Line Samuelsen Reiselivssjef Destination Lofoten

-Ruteetableringen er en milepæl for regionen, og et avgjørende steg mot et helårlig reiseliv. Kortere reisevei legger til rette for lengre opphold og økt lokal verdiskaping. Denne ruten bringer verden nærmere Lofoten, og Lofoten nærmere verden og vil ha store positive ringvirkninger for næringsliv, lokalbefolkning og de som besøker regionen, sier Line Samuelsen, Reiselivssjef i Destination Lofoten.

Det vil bli to ukentlige flyvninger mellom Harstad/Narvik, Evenes og Frankfurt.

Eurowings Discover, er et tysk flyselskap med hovedkontor i Frankfurt. Det eies av Lufthansa Group og betjener fritidsdestinasjoner rundt Middelhavet, Nord-Amerika og Karibia.