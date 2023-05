To britiske passasjerer som ble fjernet fra en TUI-flyvning fra Manchester til Kreta, måtte møte i retten forrige uke, skriver nettstedet Aerotime.

Flyvningen til Hellas skulle til å ta av da kabinpersonalet la merke til at paret var beruset.

Da de konfronterte paret, brøt det ut en krangel, og i kaoset ble den kvinnelige passasjerens barn sluppet på gulvet.

Barnet gikk i bakken

En av TUIs flyverter møtte i retten for å vitne:

– Dette var den verste situasjonen jeg noensinne har måttet håndtere, ikke bare fordi de var beruset på en flyvning, men mer fordi de var så ute av stand til å ta vare på sitt eget barn, sier flyverten.

Paret skal ha drukket en flaske vodka mens de ventet på avgangen til flyet. Illustrasjonsfoto. Foto: Matej Kastelic / Shutterstock / NTB

«Da jeg så barnet falle fra midtgangen, gikk jeg ned for å plukke henne opp», fortsatte flyverten i retten. Ifølge The Sun, mistet moren taket i barnet da den mannlige passasjeren prøvde å føre barnet over midtgangen, noe som førte til at barnet falt på gulvet.

Moren plasserte deretter barnet på et sete, men barnet falt i bakken igjen.

Påtalemyndigheten fortalte retten at de to passasjerene hadde drukket en flaske vodka de kjøpte fra taxfree før flyvningen.

Bot og fengselsstraff

Parets advokat sa i retten at de begge innser at oppførselen deres var fullstendig uakseptabel, og at begge var opprørte over at ferien deres ble ødelagt. Han fortalte også at kvinnen skal ha vært hysterisk ved arrestasjonen og at hun måtte kontakte moren sin for å hente barnet sitt.

– De er begge skamfulle og ydmyket over det de gjorde, og begge har vist anger, fortsatte advokaten.

Begge passasjerene innrømmet å ha vært beruset om bord i et fly samt omsorgssvikt. Den kvinnelige passasjeren ble idømt samfunnstjeneste og bot.

Mannen som for tiden soner en dom på over to år for å ha forårsaket alvorlig skade ved farlig kjøring i en urelatert sak, fikk fengselsstraffen forlenget og ble i tillegg ilagt bot.