Det slår det Spanias nasjonale meteorologiske institutt, AEMET, fast i en ny langtidsprognose.

– Vi vet ikke sikkert om denne sommeren blir like ekstrem med hensyn til høye temperaturer som i fjor, som var den varmeste siden registreringene våre startet, men det er 70 prosent sannsynlighet for at det i meteorologiske termer blir veldig varmt, noe som betyr at det vil være blant de 20 prosent av de varmeste somrene de siste tre tiårene, sier talsperson Rubén del Campo i AEMET, ifølge canariaweekend.com.

Med tanke på hvor hete de siste somrene har vært på den populære ferieøya, ligger det an til svært høye temperaturer i juni, juli og august.

Kan bli blant de seks varmeste somrene de siste 30 årene

En brannmann under en skogbrann i Sierra de la Culebra i Zamora Provence, i det vestlige Spania, lørdag 18. juni 2022. Foto: Emilio Fraile / AP

Den voldsomme varmen vil bli forsterket av at det ifølge meteorologene ikke vil komme tilstrekkelig nedbør til å unngå langvarig tørke. Det vil igjen bety økt risiko for store og ødeleggende skogbranner.

– Vi må vente til høsten for å finne ut om det har vært nok regn til å begrense vannmangelen. Akkurat nå er det umulig å si, advarer Rubén del Campo.

Ifølge det norske nettstedet, Canarijournalen, som først omtalte saken, er det svært sannsynlig at årets sommer blir blant de seks varmeste somrene på øygruppen de siste 30 årene.

Varmerekorder står for fall



Mens Kanariøyene er rangert som det mest risikoutsatte området i sommer, kommer øygruppen Balearene hakk i hæl. Her mener meteorologene at det er 60 prosents sannsynlighet for at det blir varmere enn normalt i månedene mai-juli, mens prognosen for det spanske fastlandet er på mellom 40 og 50 prosent.

Video: Dyster studie: Halvparten av verdens sandstrender kan forsvinne

Allerede ved inngangen av 2023 kom det meldinger om en rekke varmerekorder i Europa. I Warszawa i Polen ble det målt 18,9 grader, det vil si fire grader mer enn det som noensinne er målt i den polske hovedstaden i januar.

I Bilbao i Spania ble det målt 25,1 grader, mer enn ti grader over det normale gjennomsnittet for januar, ifølge BBC.

– Mye hyppigere og mer intense. Vi må forberede oss

I vinter har temperaturen vært så høye, og nedbøren så lav, at det er innført restriksjoner for bruk av vann i deler av Spania, blant annet i deler av Catalonia, inkludert Barcelona.

– Spania er vant til å møte perioder med tørke, men på grunn av klimaendringer har de blitt mye hyppigere og mer intense, og vi må forberede oss, sa energiminister Teresa Ribera på en pressekonferanse før helgen.

Ifølge AEMET har det i løpet av årets fire første måneder vært registrert mindre enn halvparten så mye nedbør som normalt. I Spania har det ikke vært tørrere siden målingene startet i 1961.

Video: Hetebølgen i Sibir bekymrer forskere: – Det er skremmende

15.000 europeere døde av hetebølge i 2022



Spania er verdens største eksportør av olivenolje, og EUs største produsent av frukt og grønnsaker. Landet har derfor bedt EU om nødmidler for å møte den katastrofale tørken som kan få alvorlige konsekvenser for avlingene.

Ifølge Carbon Brief var tørken som herjet over store deler av Europa i fjor den verste på 500 år. Tørken ga seg blant annet utslag i dårlige avlinger, økte matvarepriser, flere og mer intense skogbranner, og flere dødsfall. Ifølge WHO mistet mer enn 15.000 mennesker livet i Europa i 2022 på grunn av de ekstremt høye temperaturene.

Innfører hastetiltak: Nektes bilvask og bading



En lokal innbygger kjemper mot en skogbrann med en spade under en skogbrann i Tabara, nordvest i Spania, tirsdag 19. juli 2022. Foto: Bernat Armangue / AP

I deler av Sør-Frankrike er det allerede innført forbud mot salg av hagebasseng, bilvask og vanning av hager. Italienske myndigheter har bevilget mer enn 100 millioner euro, tilsvarende 1,2 milliarder kroner, til hastetiltak for fem tørkeutsatte regioner.

Ifølge thecanarinews.com kom det varme sommerværet til Kanariøyene allerede helgen som var, med temperaturer på over 30 grader i skyggen. Ifølge meteorologene er dette trolig bare en liten forsmak på hva turister og fastboende har i vente når sommeren kommer for fullt.

FN advarer: – El Niño gjenoppstår

Ifølge FNs meteorologiorganisasjon (WMO) blir det stadig mer sannsynlig at værfenomenet El Niño vil gjenoppstå framover. Det vil trolig innebære at dagens varmerekorder står for fall.

– La Niña har opptrådt som en midlertidig brems i global temperaturøkning. Dersom en El Niño oppstår, vil det trolig føre til en ny økning i global oppvarming, og sjansen øker for at temperaturrekorder brytes, sier WMO-sjefen Petteri Taalas.

WMO anslår at det er 60 prosents sjanse for at det oppstår en El Niño i løpet av juli, og 80 prosent for at det oppstår i løpet av september.

Video: Klimaendringer gjør værfenomenet El Niño sterkere