Fred. Olsen sjokkselger cruise

Cruiserederiet annonserer salg på mange av sine sine cruisetilbud med opptil 500 britiske pund - 6 500 norske kroner i rabatter, ifølge en pressemelding gjengitt av blant andre Cruiseindustrynews.

Kampanjen omfatter mer enn 50 cruise, alt fra to til 93 netter med avganger allerede fra mai til desember 2023, med avganger fra Liverpool, Newcastle, Rosyth, Southampton og Dover. Prisene starter fra £599 per person.

- Vi vet at varmere, lysere dager får mange av oss til å drømme om vårt neste eventyr, og derfor gir vi reisende en sjanse til å oppleve verden for mindre i 2023, sier Jackie Martin, salgs- og markedsdirektør hos Fred. Olsen Cruise Lines.

Over 50 cruise



- Det er mer enn 50 cruise å velge mellom, og hver reiserute har blitt håndlaget målrettet av våre spesialist reiseplanleggere, for å vise de beste kulturelle og naturlige høydepunktene i hver destinasjon - enten det er sjansen til å seile mellom de blå isfjellene av Qaqortoq på Grønland, for å se den spektakulære høstskjønnheten til Canada i høsten eller for å lære mer om historien rundt Vesuv, Pompeii og Balkan-regionene på et cruise til mange fascinerende italienske regioner, sier Martin.

Noen av godbitene i kampanjen er Borealis’ 25-netters "Renessanse-Italia" med Adriaterhavet og Amalfikysten med avgang fra Liverpool allerede 22. mai. Prisene starter fra 25 000 kroner per person.

Sommer i Lappland



Bolettes 14-netters "Summertime in Lappland and Scandinavia"-cruise med avgang fra Newcastle 1. juli 2023. Prisene starter fra rundt 20 000 kroner.

The Balmoral’s 15-netter "Rugged and Remote Spitsbergen with Midnight Sun"- cruise, med avgang fra Rosyth 19. juli 2023 hvor prisene starter fra 17 000 kroner per person.

The Balmoral skal også ut på en 34-netters "American Waterways with Canada in the Fall"- cruise, med avgang fra Southampton 26. september 2023. Prisene her starter fra rundt 53 000 kroner per person.