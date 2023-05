Den gode nyheten er at Østfoldbanen i år stenges jernbanen kun i en uke, og bare enkelte avganger erstattes med buss for tog de siste 3 ukene.

- Vi kan ikke jobbe i sporet når det går tog der. Derfor velger vi den tiden på året med færrest passasjerer og minst trafikk for å gjøre vedlikeholdsarbeid, forklarer Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR, i en pressemelding.

Hansen forkarer at det over tid har blitt stadig flere avganger og flere reisende på jernbanen.

Det er bra for både miljøet og passasjerene, men betyr mer slitasje på skinnene.

Derfor er det ifølge Bane NOR ekstra viktig å stenge hver sommer for oppussing og oppgradering.

– Dette er for å rette opp slitasjen som skjer gjennom høsten, den lange vinteren og våren. Det gjør ikke nødvendigvis jernbanen bedre, men det hindrer forfall, sier Hansen.

Husk dette når det er buss for tog Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene, Entur eller Ruter

Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør

Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes

Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog

Kjøp billett før du går om bord

Følg gule skilter

Se banenor.no for å se hvor det er buss for tog i sommer. Foto: Bane NOR

Dette skjer i sommer



På Oslo S vil de fleste busser gå fra Trelastgata ved spor 19. Alle busser vil ha endeholdeplass på grusplassen i Tollbugata, ved Børsen, et steinkast unna Oslo S. På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

– Vi skal skilte godt – se etter de gule skiltene. Togselskapene har kundeveiledere på plass på de store stasjonene for å bistå de reisende, sier Hansen.

Nytt i år er det at Go-Ahead samarbeider med Vy for å få færre busser på veiene. Det innebærer at Go-Aheads passasjerer kan ta Vy-tog mellom Oslo S og Asker, der de bytter til Go-Aheads busser.

Det blir uker med sommerstengte togstrekninger, redusert avgangsfrekvens og buss for tog også i år. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Follobanen skal ferdigstilles

Den nye Follobanen skal kobles til de vestgående sporene på Oslo S. Vi bygger ny jernbane i Drammen, og Gjøvikbanen skal få nytt signalsystem.

Siden 5. mars har Follobanen vært i drift, og kjørt til Oslo S. I dag må de som skal lengre vestover bytte tog. I sommer skal det gjøres en stor jobb med å koble Follobanen til syv vestgående spor, slik at Follobanen kan kjøres til Nationalteateret, Skøyen og videre fra midten av desember.

– Endelig skal de reisende på Follobanen få hele tilbudet de er lovet. I midten av desember starter vi nye rutetider for 2024, og da kan de reisende kjøre gjennom Oslotunnelen.

Arbeidet i sommer er en kompleks jobb, som kan skape noen forsinkelser når vi starter opp trafikken igjen, men vi har stort fokus på dette og gjør vårt beste for at trafikken skal gå i rute, sier Victor Hansen.

Både vei og bane stengt vest for Oslo

I år er det arbeider på jernbanen mellom Brakerøya og Mjøndalen/Stokke. Samtidig jobber Statens vegvesen på Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 vest for Oslo. Arbeidene medfører sterkt redusert framkommelighet og nedsatt hastighet.

Ett felt i hver retning vil til enhver tid være åpent, men grunnet stor trafikk vil det bli lange køer.

Arbeidene starter i andre halvdel av mai og skal være ferdig i løpet av oktober. Det gjør at folk må beregne litt ekstra tid på veien. Statens vegvesen anbefaler de som kan om å la bilen stå.

For mer informasjon om tunnelarbeidene, se vegvesen.no/tunneleroslo

På flere togstrekninger må de reisende ta buss for tog mens arbeidet med oppgradering av jernbanen gjøres om sommeren. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Her er det buss for tog i sommer

Vestover:



Drammensområdet: 24.juni - 6. august er det stengt mellom Asker/Brakerøya og Mjøndalen/Stokke. 24. juni - 9. juli er det også stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu.

Sørøst:

L2 – lokaltog: 1. - 5. juli er det buss for tog mellom Tollbugata (ved Oslo S/Børsen) og Rosenholm.

R21, R22, R23 og RE20: 1. - 5. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski. Fra Ski går togene til Moss, Mysen/Rakkestad og Halden/Gøteborg.

R21, R22 og R23: 6. - 30. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski for R21, R22 og R23, men det kjøres samtidig tog for både L2 mellom Oslo S og Ski og RE20 mellom Oslo S og Halden/Gøteborg.

Nordover:

Gjøvikbanen: Stengt mellom Oslo S og Gjøvik 7. – 20. august.

Oslo S: De fire siste helgene i juli er det nattestengt på Oslo S mellom lørdag og søndag. Nattugler må derfor ta buss for tog uansett hvor de skal.