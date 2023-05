Vil ikke kutte ut flyreiser for miljøet

For flertallet er det tvert imot – de vil fly mer i år enn tidligere.

Men en betydelig andel flyreisende er villige til å betale mer for billetten dersom turen går med mer miljøvennlige fly.

Nordboernes holdninger til klima og fly kommer fram i en undersøkelse om flyreiser og bærekraft som selskapet Novus har gjort blant flyreisende i Norge, Sverige og Danmark for flyselskapet KLM.

– Mennesker kommer til å fortsette å ville fly, særlig siden det for mange steder ikke finnes noen realistiske alternativer til fly i dag. I stedet bør vi arbeide aktivt for å redusere flyets miljøpåvirkning, sier Maria Hagelberg, markedssjef for Air France och KLM i Norden, ifølge TravelNews.

- Mennesker kommer til å fortsette og ville fly, særlig siden det for mange steder ikke finnes noen realistiske alternativer til fly i dag, sier Maria Hagelberg, markedssjef for Air France och KLM i Norden Foto: KLM

For stor reiselyst



De vanligste begrunnelsene for at man ikke kan tenke seg å avstå fra fly er at reiselysten er for stor, at man velger å klimakompensere på andre måter og at man ikke synes det er de flyreisendes ansvar å redusere flyenes miljøpåvirkning.

Flertallet av de spurte som har planer om å fly i år i de tre landene, sier dessuten at de gjerne vil fly oftere enn før. I Norge og Danmark er det 6 av 10 som svarer at de vil fly oftere, i Sverige er det 53 prosent.

Flere flyselskaper tilbyr de reisende å kjøpe bærekraftig fly-drivstoff (SAF) ved billettkjøpet, men det har ifølge KLM ikke helt slått an ennå.

KLM har ved hjelp av bærekraftig flydrivstoff (SAF) klart å redusere klimautslippene per passasjer med en fjerdedel på enkelte flyvninger. Foto: KLM

Vil presse SAF-prisene



KLM kjøpte nylig 2,4 millioner tonn bærekraftig flydrivstoff. Selskapet investerer også i å modernisere flyflåten. I noen tilfeller ar de klart å redusere utslippene med en fjerdedel per passasjer.

– SAF ville kunne minske flyenes miljøpåvirkning drastisk. Utfordringen er at det er dyrere enn tradisjonelt drivstoff og produseres i begrensede mengder. Om flyselskapene sammen øker etterspørselen vil det bli produsert mer SAF og prisene kommer til å synke, sier salgssjef Martin Kotte til TravelNews.