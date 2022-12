Hotell: Fjernt og kortreist

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



HOTELL: Redaksjonen i Kapital Reise har funnet fram til åtte nye hoteller som gjenspeiler den nye tidsånden i hotell- og reiselivsbransjen.

Fari-øyene, Maldivene - Patina Maldives

Patina Maldives Foto: Georg Roske/Patina Maldives

For fire år siden eksisterte ikke Fari-øyene, som ligger 50 minutter med speedbåt fra den internasjonale flyplassen på Malé på Maldivene.

Arkipelet er menneskeskapt, mens naturens eget rev ble nøye beskyttet under utbyggingen. Patina Maldives, som nylig åpnet dørene i øygruppen, har allerede rukket å dra inn flere priser for sitt design og fokus på bærekraft.

Resorten har en egen økologisk permakulturhage, eget vanntappe-anlegg, et såkalt zero-waste kjøkken – et avfallsfritt kjøkken – og bruker fornybar energi som solenergi og følger opp et omfattende havbevaringsprogram.

Alle villaene, som spenner fra ett til tre soverom, har privat basseng, utendørs badekar, vinduer fra gulv til tak og butler-service. Noen ligger ved stranden og andre over vannet, hvorav førstnevnte lokker med utendørsdusjer og et interiør som sømløst smelter inn i det naturlige landskapet.

Spa, yoga, treningstimer og alt du ønsker av vannsportaktiviteter og gastronomiske høydare står selvsagt på menyen.

Oaxaca, Mexico - Hotel Terrestre

Hotel Terrestre Foto: Fabian Martinez / Hotel Terrestre

Hotel Terrestre, den siste åpningen fra de innflytelsesrike, mexicanske hotelleierne Grupo Habita, skal være et fredelig tilfluktssted i åsene utenfor Puerto Escondido.

Det bærekraftfokuserte teamet bak reklamerer med at luksusretreatet er “100 prosent knyttet til jorden, solen og havet. 100 prosent drevet av solenergi og 100 prosent lokalt”.

Hotellet har 14 villaer, en frittstående utendørsrestaurant som serverer både mexicanske og middelhavsretter laget av lokale råvarer, et felles sirkulært basseng for spabehandlinger, et langt basseng for svømming og et sekskantet spa med kaldtvannskulp og dampbad.

Hver av Terrestres 14 villaer har eget basseng og er designet med en palett av jordfarger og -teksturer. Jord, tre, murstein og betong er kombinert med leire og sand for å gi gjester en følelse av at natur og arkitektur går i ett. Av aktiviteter finnes det muligheter for surfing, fugletitting, meditasjon, fotturer, ridning og bioluminescens, et fenomen hvor levende organismer produserer et sterkt lys, for eksempel i havet.

Versailles, Frankrike - Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle Foto: Renee Kemps

På innsiden av Versailles-palassets eiendom ligger det nylig restaurerte Le Grand Contrôle, som dateres helt tilbake til 1681, bygget på bestilling av Louis XIV.



Den imponerende bygningen har gjennom tidene huset Europas politiske elite av ambassadører, musikere, kunstnere, skribenter og forskere.



I dag, flere århundrer senere, tilbyr Le Grand Contrôle 14 adelige rom og suiter med møbler fra fortiden tilpasset dagens komfortnivå, til de som vil betale prisen.





Her får du reise tilbake i tid, da alt fra den åtte mål store hagen til palassets korridorer skal se nøyaktig ut slik de gjorde i storhetstiden.



For å få den ekte aristokratiske opplevelsen får gjestene både historiske, tradisjonelle og moderne franske retter laget av Alain Ducasse, som har intet mindre enn 20 Michelin-stjerner tilknyttet sitt navn.



Et luksuriøst spa, butler-service, privatomvisninger i de mange byggene og hagene i Versailles, kokkekurs, privat piknik, kjoleprøving av 1700-tallets kongelige klær, samt privat photoshoot er bare noen av aktivitetene gjester kan booke.



Govuro, Mosambik - Sussurro

Sussurro Foto: Sussurro

På en bortgjemt bredde i en turkis lagune sør i Mosambik finner du Sussurro. Her skal gjester være i ett med naturen, og få det hotellskaperne kaller en “meningsfull ferieopplevelse”.

Seks bungalower gir over 1.000 kvadratmeter privat boltreplass, omgitt av rå natur.

Hver suite har innendørs og utendørs bademuligheter og sjenerøse verandaer mot vannet. Rommene er innredet med møbler skåret på stedet og lokalt håndverksarbeid. Hotellet har et galleri, bibliotek, basseng, bar, restaurant, strand og yoga-plattform til disposisjon for gjestene.

Alt på restaurantens sesongbaserte meny er høstet lokalt, inspirert av det tradisjonelle afrikanske kjøkkenet, og inkluderer supermat som baobab og moringa.

I tillegg til aktiviteter som yoga, fiske, veve-verksted, SUP, snorkling og dykking kan du delta på guidede utflukter til de mosambikanske nasjonalparkene Gorongosa og Zinave. Sov under den klare nattehimmelen og våkne opp til bushens tidløse ritualer. Eller sett seil på en av Sussurros tradisjonelle dhower (båter). Mindfulness er stikkordet her.

Umbria, Italia - Hotel Castello di Reschio

Hotel Castello di Reschio Foto: Philip Vile

Hotellets serveringssteder følger farm-to-table-prinsippet, og maten er så lokal og sesongbasert som det er mulig å oppdrive fra den økologiske hagen deres, vingården og bikubene.

Eiendommen har et ridesenter, en innsjø, hager og tennisbaner tilgjengelig for sine gjester, samt et spa med basseng, hammam, badstue og behandlingsrom.

Men det er mange andre måter å få tiden til å gå på, som ved fotturer, sykling, svømming, roing, trøffeljakt og matlagingskurs.

Ønsker gjester litt mer privatliv eller boltreplass, finnes det også ni tidligere gårdshus på eiendommen som er restaurert og nå leies ut som ferieboliger.

Mykonos, Hellas - Cali Mykonos

Cali Mykonos Foto: Tryfon N. Georgopoulos

Allerede før Cali åpnet dørene på den populære, greske ferieøya Mykonos i juli, hadde boutique-hotellet markert seg på verdenskartet.



Vogue er blant tidsskriftene som har trukket frem Cali som et av årets mest spennende, nye hoteller. Hver av de 40 suitene og villaene på Cali har et privat basseng og en romslig terrasse som går ned fra fjellsiden til det blå vannet på hotellets private strand.

Stedet kan skilte med et evighetsbasseng, moderne treningsstudio, restaurant som serverer lokal mat, en bar og skreddersydde opplevelser – som yacht- og luksusbåtturer til nærliggende strender eller naboøyer.

Her har du en flott base for å oppleve Mykonos’ sjarmerende, smale gater, pittoreske blå og hvite hus, ikoniske strender og glamorøse natteliv.

Arkitektene har her, som ved flere av de andre nyåpningene, valgt et rolig og nøytralt interiør som skaper en fortsettelse av naturen, med flate hustak pyntet med lokal vegetasjon, blomster og urter – som skal gi bedre luftkvalitet. Med bærekraft i sjelen er møblene håndlaget i Hellas av naturlig tre og marmor, mens madrassene skal være produsert miljøvennlig med rene naturmaterialer av Coco-Mat.

Ibiza, Spania - The Standard

The Standard Ibiza Foto: Mercy Amankwe / The Standard

Fra poeter til pirater og disco-hertuginner i glamorøst eksil, The Standard er den nyeste i en lang rekke dristige karakterer som har satt sitt preg på Ibiza, skriver hotellet på egen nettside.

På nye The Standard i Ibizas Unesco-kledde gamleby ønskes kun voksne velkommen, og gjerne den sosiale typen. Hotellet har 67 rom i ulike kategorier, inkludert noen større og mer private alternativer med egne terrasser og bassenger i Casa Privada, et kvartal fra hovedbygningen.

Hotellet ligger et steinkast fra marinaen, og har et av gamlebyens få rooftop-basseng, som holder åpent dag og kveld med både mat- og drikkeservering. Herfra får du en vidstrakt utsikt over byen, og det gamle slottet – kun tilgjengelig for dem som er 16 år eller eldre. På gateplan har hotellet en egen restaurant, Jara, som på dagtid serverer farm-to-table-retter og friske drinker i kaféstil. På kvelden blir restauranten et sosialt og kulinarisk møtested, hvor det kan avholdes alt fra banketter til private tilstelninger bak lukkede dører.

London, Storbritannia - The Other House South Kensington

The Other House South Kensington Foto: The Other House South Kensington

Kun minutter unna kulturelle høydepunkter som Victoria & Albert-museet og Royal Albert Hall, samt grøntområdene i Kensington Gardens og Hyde Park, er The Other House South Kensington et praktisk utgangspunkt for å utforske dette fornemme nabolaget i London.

Det er et hotell som møter en privat medlemsklubb som igjen møter et andre hjem for reisende, skriver Condé Nast Traveller om den nye hotellåpningen i den britiske hovedstaden.

For hotellet er nettopp det, et slags hotell som også kan bli ditt hjem så lenge du ønsker, og betaler.

Som gjest hos The Other House kan du velge mellom en rekke rom og leiligheter i ulike størrelser og priskategorier, og du får da også tilgang til den private medlemsklubben, samt en bar, en kafé og et velværeområde – inkludert basseng, spabehandlinger og treningsstudio. Dette er kun tilbud private medlemmer og gjester i The Other House får, og er ikke tilgjengelig for mannen i gaten.

The Other House har som mål at du skal føle deg som hjemme, enten du skal sove over en natt på forretningsreisen eller bli værende et helt år.