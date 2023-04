GÖTEBORG: Akkurat nå er byggingen av Göteborgs nye landemerke og møteplass, World of Volvo, i full gang, men bookinger til konferanser, arrangementer eller andre typer sammenkomster er allerede åpnet.

Våren 2024 vil World of Volvo ønske sine første besøkende velkommen. Med plass til inntil 1100 personer kan Göteborgs nye møteplass romme bedrifter i alle størrelser for samlinger i unike lokaler med storslått utsikt.

Det vil bli servert deilig mat fra den anerkjente Götaplatsgruppen. Volvo-selskapene byr på egne foredragsholdere dersom det er ønskelig.

Den interaktive Volvo-utstillingen er inkludert for alle konferansedeltakere.

World of Volvo Foto: World of Volvo

Kreativ møteplass



– World of Volvo skal bli en kreativ møteplass som tilbyr våre besøkende en unik opplevelse og bidrar til nye perspektiver, sier Magnus Wrahme, administrerende direktør i World of Volvo i en pressemelding.

Plassert i byggets femte, og høyeste, etasje vil syv konferanserom tilby et miljø med inspirerende interiør og tilstøtende salong. Lokalene, alle gitt naturpregede navn som «Rocks», «Cliffs» og «Fields», er tilpasset ulike typer fester, kommer i ulike størrelser og er alle utstyrt med den nyeste teknologien.

World of Volvo Foto: World of Volvo

Plass til over 1000



Utenfor rommene er det områder for mingling, kreative workshops eller break out-økter. I tillegg er det mulighet for å leie World of Volvos kringkastingsstudio, «Streams», for å arrangere ulike digitale arrangementer som paneldiskusjoner eller direktesendinger.

– Vi ønsker å kunne tilby noe som passer alle. De virkelig store arrangementene vil kunne booke arrangementshallen i første etasje med plass til over 1000 personer eller til og med leie hele Volvos verden med ansatte. Det er store muligheter og få begrensninger, sier Magnus Wrahme.

Han fortsetter: – Når du velger å holde ditt arrangement, konferanse eller kongress hos oss, får du et pulserende hus av aktiviteter, liv og røre på kjøpet. Vi ønsker å skape et miljø som inspirerer og engasjerer og et sted du ønsker å komme tilbake til.

World of Volvo Foto: World of Volvo

Velsmakende konferanseopplevelse



All mat i World of Volvo vil bli tilberedt av den velkjente Götaplatsgruppen og servert med en rekke alternative oppsett og kombinasjoner i ulike etasjer. Götaplatsgruppen vil tilby et helt nytt spennende matkonsept med pakker som er skalerbare for å passe til ulike typer arrangementer.

Nysgjerrige konferansedeltakere tilbys gratis inngang til den interaktive Volvo-utstillingen i andre etasje. Utstillingen tar besøkende med på en reise fra fortid til nåtid, og inn i fremtiden.

I tillegg til dette får alle bedrifter mulighet til å booke ulike teambuilding-aktiviteter og inspirerende foredragsholdere fra Volvo til skreddersydde foredrag.

– Dette blir et veldig kult sted å arrangere en konferanse eller annen type møteopplevelse. Alt vi tilbyr skal være av høyeste kvalitet, men samtidig sørger vi for at tilbudet er rimelig for også å tiltrekke seg litt mindre bedrifter og organisasjoner, sier Magnus Wrahme.

World of Volvo Foto: World of Volvo

Fylles opp



World of Volvo vil formidle visjonene og verdiene som kjennetegner Volvo som merkevare, delt av Volvo Group og Volvo Cars.

De ønsker å være et inspirerende sted i Gøteborg hvor publikum kan ta del i midlertidige og permanente utstillinger, inspirerende arrangementer, interessante foredrag og musikalske forestillinger.



I Volvos verden er det flere restauranter og en butikk.

– Vi har allerede begynt å motta bestillinger og merker en veldig stor interesse, vi ser frem til å høre fra flere som ønsker å arrangere en unik samling i hjertet av Göteborg, sier Wrahme.