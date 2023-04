Norwegian skal tilby super-wifi i luften

FLYREISE: Norwegian har valgt Anuvu som leverandør av wifi for hele flyflåten. Teknologien vil gjøre det mulig å surfe på nettet, strømme og laste ned innhold fra internett opptil tyve ganger raskere enn tidligere.

I tillegg øker båndbredden slik at ti ganger så mange kan benytte internett samtidig uten at dette påvirker kvaliteten.

Det norske flyselskapet blir det første utenfor Nord-Amerika som installerer selskapets nye wifi-teknologi.

–Vi er svært spent på fortsettelsen og samarbeidet med Anuvu. I takt med at vi i løpet av det neste året begynner å installere den nye wifi-løsningen på våre fly vil brukeropplevelsen forbedres merkbart. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og tilpasse vårt service-tilbud for å imøtekomme kundenes ønsker og forventninger. Et stabilt og raskt internett er svært viktig for mange av våre kunder, og har derfor høy prioritet hos oss, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked og kundeservice i en pressemelding.

Norwegian ble i 2011 det første flyselskapet i verden til å lansere wifi på europeiske ruter. Den fornyede kontrakten har en varighet på syv år.