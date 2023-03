Her skal Norwegian fly neste vinter

NORWEGIAN: Flyselskapet slapp i dag ruter for vintersesongen 2023-2024. Billettene er tilgjengelige for bestilling umiddelbart.

– Neste vinter har vi 144 ruter i og mellom de nordiske landene og til destinasjoner i Europa. Vi viderefører populære ruter, og miksen av destinasjoner gir kundene muligheter til å fly med oss til drømmeferier med sol og bad, kunst og kultur eller aktivitetsferier, sier Magnus Thome Maursund, kommersiell direktør i Norwegian, i en pressemelding.

I tillegg til innenriksrutene, fortsetter selskapet med direkteruter til destinasjoner i Europa fra alle de store flyplassene i Norge, slik som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

I tillegg tilbyr selskapet direkte flyvninger fra Haugesund til Alicante, fra Ålesund til Alicante, fra Tromsø til London og Longyearbyen og fra Sandefjord Lufthavn Torp til både Alicante og Las Palmas.

Norwegian opererer med et sommer- og et vinterprogram som byttes to ganger i året, i henholdsvis slutten av oktober og slutten av mars.

Om få uker starter sommerprogrammet med 300 ruter til 114 destinasjoner. Blant en rekke mye besøkte destinasjoner inneholder også sommerprogrammet nyhetene Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia, Milano/Bergamo, Alanya/Gazipasa og Thessaloniki.