HELLAS: Reisefeberen er ilbake for fullt hos nordmenn. Sommerens charterpakker til Syden begynner å bli utsolgt. Greske feriebyer og øyer er feriemålene som får mest nordmenn på besøk.

Reisearrangøren Apollo melder om salgsrekorder fra hele landet, og totalt er nå hele 7 av 10 av reisearrangørens pakkereiser i sommer solgt. Mest populært er Hellas: 70 prosent av de som har sikret seg årets ferie gjennom Apollo skal til en gresk by eller øy.

I tillegg viser beregninger gjort av reisearrangøren at hele 6 av 10 av alle pakkereiser fra Norge i sommer vil gå til Hellas.

70 prosent av de som har sikret seg årets ferie gjennom Apollo skal til en gresk by eller øy.. Her fra Lindos på Rhodos. Foto: Apollo

Billigere etter skolestart



- Salget går over all forventing, og for hver uke som går blir stadig flere hoteller utsolgt. Ønsker man å ta sommerferien utenlands i år bør man med andre ord ikke vente for lenge med å bestille – spesielt ikke dersom man drømmer om Hellas og Middelhavet, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.

Hun anbefaler reisesugne som kan å vente med å reise.

- Er du ute etter sommerferiens beste kupp, bør du legge reisen så sent som mulig i august. Familier med skolebarn kan nemlig spare mye ved å vente til helgen 11. - 13. august med å reise. Har du muligheten til å reise senere, sparer du enda mer. Per nå finner man sommerens kanskje beste pakkepriser mellom 14. og 31. August. Da snakker vi om nærmest halv pris sammenlignet med juli, sier Rivera.